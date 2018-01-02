02 января 2018, 08:53

Более сотни человек ожидают открытия Военно-Грузинской дороги

На Военно-Грузинской дороге, закрытой из-за непогоды в Грузии, образовалась очередь из 94 машин, на которых приехали 102 человека, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", с 30 декабря из-за непогоды в Грузии был запрещен проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге. Утром 1 января выезда на КПП "Верхний Ларс" в сторону Грузии ожидали 46 грузовиков, а с 11.30 мск дорогу закрыли для всех машин.

На "Кавказском узле" размещена статья "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" для тех, кто решил поехать из России в Грузию на автомобиле. Также на "Кавказском узле" опубликована справка о Военно-Грузинской дороге.

По данным на 07.00 мск, в очереди на КПП "Верхний Ларс" стоят 94 машины, в том числе 60 большегрузов. На них приехали 102 человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

На КПП развернут пункт обогрева, отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"Стоим в очереди. Валит снег. В Гудаури заканчивается. Есть надежда, что перевал откроют после 10 часов утра. Очередь увеличивается", - написал сегодня утром пользователь соцсети "ВКонтакте" Платон Маковский в паблике "Ситуация на КПП Верхний Ларс".

"Сейчас закрыто только в сторону границы от Гудаури, или в обе? Огромная просьба, пишите, если будет движение в сторону границы!" – написал сегодня пользователь под ником Kristina Vilain.

"МЧС прислала что закрывается на 2-3 дня и по радио сказали в новостях", - ответил пользователь под ником Саша Муха.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в районе Степанцминды слабые осадки, температура воздуха -8 градусов, скорость ветра 8 метров в секунду. В ночь на 3 января осадки усилятся, температура воздуха не изменится, а скорость ветра снизится до 7 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также в легкой версии.