30 декабря 2017, 12:32

Военно-Грузинская дорога открыта

Возобновлено движение транспорта по Военно-Грузинской дороге, закрытой из-за непогоды с 22 декабря.

"Кавказский узел" сообщал, что в ночь на 22 декабря на Военно-Грузинской дороге был введен запрет на проезд большегрузов, а 23 декабря - и для других видов транспорта. К утру 25 декабря очередь на Военно-Грузинской дороге, по подсчетам МЧС, увеличилась до 626 машин, в том числе 335 большегрузов. С 26 декабря в очереди оставались только большегрузы.

Сегодня с 10.00 мск движение по Военно-Грузинской дороге было открыто для всех видов транспорта. Перед открытием проезда в очереди с российской стороны границы скопилось 354 большегруза, говорится на сайте МЧС Северной Осетии.

Спасатели предупредили, что в ближайшие несколько суток погода в Грузии вновь ухудшится, и дорога вновь может быть закрыта.

Для тех, кто путешествует из России в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" подготовил статью "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс", где рассказывается, как спланировать поездку по Военно-Грузинской дороге. На "Кавказском узле" также размещена справка о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в районе Степанцминды слабый дождь, температура воздуха +1 градус, ветер дует со скоростью 11 метров в секунду. В ночь на 31 декабря без осадков, температура достигнет ноля градусов, скорость ветра - 10 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.