26 декабря 2017, 19:23

Выросла очередь большегрузов на Военно-Грузинской дороге

Число большегрузных машин, которые ожидают выезда из России по Военно-Грузинской дороге, выросло за сутки с 335 до 453. Автобусов и легковых автомобилей в очереди уже нет, рапортовало МЧС Северной Осетии.

"Кавказский узел" сообщал, что в ночь на 22 декабря на Военно-Грузинской дороге был введен запрет на проезд большегрузов, а 23 декабря - и для других видов транспорта. К утру 25 декабря очередь на Военно-Грузинской дороге, по подсчетам МЧС, увеличилась до 626 машин, в том числе 335 большегрузов.



Спасатели развернули на Военно-Грузинской дороге пункты обогрева и питания для водителей и пассажиров.

В направлении на выезд из России скопилось 453 машины, все они - большегрузы, говорится сегодня в сообщении от 18.00 мск на сайте североосетинского управления МЧС. При этом ведомство отмечает, что Военно-Грузинская дорога остается закрытой для всех видов транспорта.

Движение в противоположную сторону, по дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс, уже восстановлено, сообщил сегодня департамент автомобильных дорог грузинского министерства инфраструктуры и регионального развития, передают "Новости-Грузия".

Для тех, кто путешествует из России в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" подготовил статью "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс", где рассказывается, как спланировать поездку по Военно-Грузинской дороге. На "Кавказском узле" также опубликована справка о Военно-Грузинской дороге.

По информации погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в районе Степанцминды облачно, без осадков, температура воздуха -1 градус, ветер дует со скоростью 10 метров в секунду. В ночь на 27 декабря прогнозируется выпадение умеренных осадков, понижение температуры до -7 градусов, усиление ветра до 15 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.