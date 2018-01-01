01 января 2018, 12:35

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

Запрет движения по Военно-Грузинской дороге, закрытой для грузовиков, сегодня распространился также на легковые машины и автобусы.

Как писал "Кавказский узел", 30 декабря из-за непогоды в Грузии был введен запрет на проезд большегрузов по Военно-Грузинской дороге. За новогоднюю ночь, по данным МЧС, число грузовиков, ожидающих выезда на КПП "Верхний Ларс" в сторону Грузии, снизилось со 121 до 46.

Движение всех машин на участке от Владикавказа до Ларса в сторону Грузии запрещено с 11.30 мск 1 января до особого распоряжения, говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Информации о машинах, ожидающих выезда из Северной Осетии на КПП "Верхний Ларс", в опубликованном пресс-релизе нет.

Напомним, что "Кавказский узел" подготовил статью "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" для тех, кто решил путешествовать из России в Грузию на автомобиле. Также на "Кавказском узле" размещен справочный материал о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в районе Степанцминды слабые осадки, температура воздуха -2 градуса, скорость ветра 12 метров в секунду. В ночь на 2 января ожидаются умеренные осадки, температура понизится до -3 градусов, скорость ветра снизится до 11 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также в легкой версии.