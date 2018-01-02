02 января 2018, 19:02
Экстренное предупреждение объявлено в Северной Осетии
На территории Северной Осетии сегодня ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, сообщило МЧС.
По данным МЧС, в регионе объявлено экстренное предупреждение. Сильное налипание мокрого снега на провода и деревья ожидается до конца суток.
“В горных и предгорных районах Республики Северная Осетия-Алания ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья”, - говорится в сообщении, размещенном на сайте Южного регионального центра МЧС.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Алагире сегодня слабые осадки при температуре воздуха +1 градус, ветер 2 метра в секунду. В ночь на 3 января осадки усилятся, температура понизится до нуля градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.
"Движение по трем трассам ограничено в Грузии", "Сняты ограничения на проезд по Транскаму", "Спасатели предупредили об опасности схода лавин в четырех регионах Кавказа".
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