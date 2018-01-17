Выпускник Нартановского детдома пожаловался на отсутствие жилья

17 января 2018, 02:13

Анзор Гадзаов обратился в Кабардино-Балкарский общественный правозащитный центр с просьбой помочь получить социальное жилье. По его словам, в очереди на получение он стоит под номером 74, а в министерстве образования и науки заявили, что в ближайшие пять лет квартиру он не получит. Правозащитники обратились к властям республики с просьбой помочь Гадзаову.

Выпускник Нартановской школы-интерната №5 Анзор Гадзаов 1995 года рождения обратился в Кабардино-Балкарский общественный правозащитный центр с заявлением (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), в котором просит защитить его право на получение социального жилья, гарантированного ему федеральным законодательством.

В заявлении Анзор Гадзаов сообщает, что в 1997 году умерла его мать, а в 1998 году – отец. Он вырос в Нартановском детском доме. Никакого жилья, закрепленного за ним, никогда не было.

В августе 2010 года по его обращению администрация Нальчика включила его сводный список детей-сирот по городу Нальчику на получение жилья под номером 108.

"В мае 2015 года прокуратура Нальчика обратилась в суд с иском к Министерству строительства и ЖКХ, которое в то время было наделено полномочиями предоставлять социальное жилье детям-сиротам, в защиту моих интересов. Суд вынес решение в мою пользу, обязав Министерство предоставить мне жилье вне очереди. С тех пор прошло почти три года, однако никакого жилья мне не выделено. Уже сменилась структура, которая занималась жилищным вопросом детей-сирот. Теперь этим занимается Министерство образования и науки КБР, однако моя проблема никак не решится. В настоящее время я стою на очереди под номером 74. Одна из сотрудниц министерства недавно мне заявила, что в ближайшие пять лет мне ничего не светит", - пишет в заявлении Анзор Гадзаов.

При этом чиновница, по его словам, сослалась на недостаток выделяемых финансовых средств для обеспечения детей-сирот социальным жильем.

По словам Гадзаова, он фактически живет на улице и терпит лишения.

"Я не могу устроиться на постоянную работу. Мне приходится искать работу с предоставлением жилья", - пишет он.

Юрист Правозащитного центра Муаед Безиров сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21 декабря 1996 года, установлены гарантии прав детей-сирот, в том числе жилищные.

"Дети-сироты, не имеющие закрепленного жилого помещения, после пребывания в образовательном или социальном учреждении обеспечиваются органами исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой площадью не ниже установленной социальной нормы", - пояснил Безиров.

По словам Безирова, Правозащитный центр направил письмо главе КБР (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") с просьбой оказать содействие Анзору Гадзаову в исполнении решения Нальчикского городского суда от 2015 года. Письмо, по словам Безирова, было направлено 15 января.

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Министерстве образования и науки Кабардино-Балкарии, в сводном общереспубликанском списке подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот состоит 1364 человека, из них 969 лиц – лица в возрасте от 18 лет и старше. 205 граждан состоит на учете по Нальчику. Список формируется в хронологической последовательности по дате постановки на учет детей-сирот. По данным Минобразования, сформирован предварительный список из 180 человек из числа детей-сирот, которые получат жилье в муниципальных образованиях республики в ближайшие год-два.

Жильцы дома на улице Хужокова пожаловались, что нарушения в квартирах не устраняются

Ранее "Кавказский узел" также информировал, что дети-сироты, получившие в 2017 году квартиры в доме на улице Хужокова в Нальчике, пожаловались на их качество. В частности, они заявили о повышенной влажности в квартирах, расположенных на мансардном этаже, плесени, отсутствии шумоизоляции и утепления потолков. После проведенной проверки застройщик был заподозрен в нарушении санитарно-гигиенических норм и невыполнении технического задания.

Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель министра образования и науки Кабардино-Балкарии Султан Геккиев, дом повторно был обследован межведомственной комиссией. По итогам проверки было составлено заключение о том, что жилые помещения могут соответствовать требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, и могут быть пригодны для проживания в случае устранения выявленных нарушений. По данным замминистра, в настоящее время подрядчик устраняет выявленные нарушения.

При этом жильцы дома, пожаловавшиеся на условия проживания, заявили, что работы по устранению недостатков не ведутся.

Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из жильцов дома Роман Дадохов, в его квартире плесень как была, так и есть. Кроме того, сейчас, в зимнее время, в квартире очень холодно, несмотря на то, что автономный котел работает на полную мощность, а также включен электрический обогреватель. Из-за низкой температуры в квартире двое детей Дадоховых постоянно болеют.