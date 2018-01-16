16 января 2018, 21:50
Оператор аттракциона на Ставрополье осужден за гибель посетителя
Суд приговорил к полутора годам условно оператора "силовых качелей" в парке Изобильного, в отсутствие которого на рабочем месте получил смертельную травму посетитель.
Как писал "Кавказский узел", инцидент произошел 25 марта 2017 года. По версии следствия, в отсутствие оператора на огороженную территорию аттракциона зашел мужчина, который от удара кабиной скончался на месте.
Суд установил, что оператор Николай Кудельский, оставив аттракцион без надзора, нарушил должностную инструкцию. Кудельский признан виновным по ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности) и приговорен к году и шести месяцам ограничения свободы, говорится на сайте Следственного комитета по Ставропольскому краю.
Комментариев от Кудельского или его представителей относительно вердикта суда не поступало.
"Врач в Ростовской области обвинен в гибели пациента", "Следствие заявило о виновности астраханских врачей в гибели детей", "Врач частной клиники в Грозном обвиняется в смерти пациента-подростка".
17 января 2018, 03:44
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Полицейские в Ростове-на-Дону изъяли агитматериалы «Открытой России»
Активисты «Открытой России» на несколько часов были задержании в аэропорту Ростова-на-Дону. После изъятия листовок и брошюр организации полицейские отпустили активистов.
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Военные из четырех стран проходят в Грузии курс горной подготовки
В школе горной подготовки Сачхере в Имеретии военнослужащие из Армении, Грузии, Латвии и Польши обучаются навыкам службы в горах.
17 января 2018, 02:13
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Выпускник Нартановского детдома пожаловался на отсутствие жилья
Анзор Гадзаов обратился в Кабардино-Балкарский общественный правозащитный центр с просьбой помочь получить социальное жилье. По его словам, в очереди на его получение он стоит под номером 74, а в Министерстве образования и науки заявили, что в ближайшие пять лет квартиру он не получит. Правозащитники обратились к властям республики с просьбой помочь Гадзаову.
17 января 2018, 01:14
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Турецкие спасатели присоединились к поискам альпинистов в Азербайджане
Поиски трех альпинистов, пропавших в Азербайджане, продолжаются. К ним подключились два специалиста из Турции со специальной техникой.
17 января 2018, 00:15
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Водители ереванских маршруток прекратили забастовку
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