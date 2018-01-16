16 января 2018, 21:50

Оператор аттракциона на Ставрополье осужден за гибель посетителя

Суд приговорил к полутора годам условно оператора "силовых качелей" в парке Изобильного, в отсутствие которого на рабочем месте получил смертельную травму посетитель.

Как писал "Кавказский узел", инцидент произошел 25 марта 2017 года. По версии следствия, в отсутствие оператора на огороженную территорию аттракциона зашел мужчина, который от удара кабиной скончался на месте.

Суд установил, что оператор Николай Кудельский, оставив аттракцион без надзора, нарушил должностную инструкцию. Кудельский признан виновным по ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности) и приговорен к году и шести месяцам ограничения свободы, говорится на сайте Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Комментариев от Кудельского или его представителей относительно вердикта суда не поступало.

Примечание:

"Врач в Ростовской области обвинен в гибели пациента", "Следствие заявило о виновности астраханских врачей в гибели детей", "Врач частной клиники в Грозном обвиняется в смерти пациента-подростка".

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