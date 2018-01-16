Жители Аджарии возмущены изменениями правил пребывания в Турции

16 января 2018, 21:06

С января 2018 года власти Турции ужесточили миграционные правила для работающих в этой стране жителей Аджарии. После акции протеста у КПП "Сарпи" глава правительства Аджарии и власти Грузии договорились с турецкой стороной о временной отмене новых правил.

Согласно данным Налоговой службы Грузии, ежедневно грузинско-турецкую границу в обе стороны пересекают от 23 000 до 30 000 человек. Многие жители Аджарии, живя вблизи границы, ежедневно работают в турецких пограничных городах, в основном перепродавая мелкие партии товаров.

Акция протеста торговцев, работающих в Турции, прошла сегодня у КПП "Сарпи". Жители Аджарии протестовали против введенных турецкой стороной новых правил, согласно которым краткосрочное нахождение граждан Грузии в Турции в течение одного дня приравнивается к суткам пребывания в стране, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Граждане Грузии имеют право находиться в Турции в общей сложности 90 дней в 180-дневный период, для пребывания в Турции более 90 дней в течение полугода им необходимо оформить вид на жительство и разрешение на работу, если они намерены работать.

Протестующие указывают, что прежде они пересекали грузинско-турецкую границу каждый день и эти миграционные правила на них не распространялись, но с 1 января 2018 года года власти Турции стали считать краткосрочное - менее суток - нахождение в стране за сутки пребывания. Таким образом, по истечении 90 дней жители приграничных территорий Грузии будут лишены на тот же срок права въезжать в страну для работы и торговли. Участники акции объяснили, что после этого срока им придется оформлять визы для въезда в Турцию и нести дополнительные финансовые затраты, тогда как торговлей в Турции они зарабатывают средства к существованию.

Жители Грузии, выезжающие в Турцию для заработка, не раз жаловались на грубость, оскорбление и рукоприкладство турецких работников на КПП "Сарпи". В январе 2005 года турецкие таможенники отказывались пропустить в Турцию около 50 граждан Грузии с мелкими партиями сахара и мандаринов для продажи. Торговцы заявили, что турецкие таможенники нанесли им словесные и физические оскорбления, причем "уже не впервые".

Протестующие потребовали встречи с главой правительства Аджарии Зурабом Патарадзе и консулом Турции в Батуми, после чего Патарадзе встретился с турецким дипломатом, сообщило "Аджарское телевидение".

Для обсуждения новых правил пересечения границы глава правительства Аджарии сегодня выехал в Турцию для встречи с губернатором провинции Артвин, встретившись перед этим с участниками акции протеста у КПП "Сарпи". Патарадзе заверил, что пытается договориться с турецкой стороной о равных условиях для граждан Грузии и Турции при пересечении общей границы.

"Мы работаем над решением этой проблемы на местном уровне и на уровне центрального правительства. Тема важная, и мы сделаем все возможное, чтобы граждане обеих стран могли пересечь границу на равных условиях", - приводит слова Патарадзе пресс-служба правительства Аджарии в релизе, поступившем "Кавказскому узлу".

После поездки в Турцию глава правительства Аджарии объявил, что в ближайшее время правила пересечения границы для граждан Грузии останутся прежними.

"В ближайшие месяцы у наших граждан не будет ограничений в связи с пересечением границы, и они продолжат ездить в обычном режиме. До окончательного уточнения регуляций между странами рассматривается вопрос разработки конкретного временного механизма для тех, кто пересекает границу в ежедневном режиме", - цитирует слова Зураба Патарадзе "Новости-Грузия".