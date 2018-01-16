Жительница Волгоградской области задержана после сообщения о бомбе

16 января 2018, 18:17

Полицейские задержали женщину, которая сообщила ложную информацию о бомбе на автовокзале в Жирновском районе, заявило МВД.

Звонок о минировании поступил 15 января, после него из здания эвакуировали 30 человек. Сотрудники полиции обследовали автовокзал со специально обученными собаками, но подозрительных предметов не обнаружили.

По данным полиции, звонившей оказалась 48-летняя жительница одного из поселков Жирновского района. Сообщая о бомбе, она была пьяна, говорится сегодня на сайте управления МВД по Волгоградской области.

С сентября во многих городах России, в том числе Краснодаре, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Астрахани, Нальчике, Владикавказе, Краснодаре и Махачкале поступали ложные звонки о минировании зданий. 20 декабря Госдума приняла поправки, ужесточающие максимальное наказание за заведомо ложное сообщение о минировании с 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что вечером 31 декабря после звонка о минировании были эвакуированы сотрудники и пассажиры волгоградского аэропорта.