01 января 2018, 03:40

Работа волгоградского аэропорта была прервана из-за сообщения о бомбе

Посетителей и работников аэропорта Волгограда эвакуировали вечером 31 декабря после звонка о минировании, однако полиция не нашла в здании взрывных устройств.

Звонивший заявил о минировании одного из двух терминалов, через который осуществлялись вылеты по внутренним рейсам, сообщил представитель аэропорта Ярослав Зимин.

Он отметил, что несмотря на проведенную эвакуацию, ни один из рейсов не был задержан, информирует "Интерфакс".

Здание осмотрели сотрудники службы безопасности аэропорта и полицейские, но никаких взрывоопасных предметов они не нашли. Работа аэропорта прерывалась на полчаса, с 19:30 до 20:00 мск, передает информацию пресс-службы аэропорта ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 30 декабря после ложных сообщений о минировании были эвакуированы посетители и работники двух волгоградских торгово-развлекательных центров.

С сентября во многих городах России, в том числе Краснодаре, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Астрахани, Нальчике, Владикавказе, Краснодаре, и Махачкале поступали ложные звонки о минировании зданий. 20 декабря Госдума приняла поправки, ужесточающие максимальное наказание за заведомо ложное сообщение о минировании с 5 до 10 лет лишения свободы.