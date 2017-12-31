31 декабря 2017, 00:53

Сообщения о бомбах в волгоградских торговых центрах оказались ложными

Полиция не нашла взрывных устройств в двух торговых центрах в Волгограде, откуда вечером 30 декабря были эвакуированы посетители.

Как сообщал "Кавказский узел", посетители и работники торгово-развлекательных центров "КомсоМОЛЛ" и "Парк хаус" были эвакуированы 30 декабря после сообщений о минировании.

"Проведена тщательная проверка с использованием служебно-розыскных собак и спецтехники. Никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено", - цитирует руководителя пресс-службы регионального главка МВД Светлану Смольянинову "Интерафкс".

Правоохранительные органы проводят мероприятия по установлению личности звонившего, проинформировали в ведомстве.

Примечание:

"Информация об угрозе взрывов в Черкесске оказалась ложной", "Сообщения об угрозе взрывов в Ставрополе не подтвердились", "Массовая эвакуация прошла в Ставрополе из-за угрозы взрыва".

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