ЕНД потребовало обнародовать расходы за содержание Саакашвили

16 января 2018, 07:32

Один из лидеров оппозиционного "Единого национального движения" Заза Бибилашвили подал заявку в администрацию президента Грузии с требованием обнародовать расходы Службы государственной охраны за период, за который выдвинуты обвинения в растрате против бывшего президента Михаила Саакашвили. ЕНД пытается доказать, что стремиться раскрыть нарушения, допущенные во времена Саакашвили, считает политолог Рамаз Сакварелидзе.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в 2014 году заочно предъявлены обвинения в растрате бюджетных средств на сумму более 8,8 миллиона лари. По версии следствия, Саакашвили тратил деньги на свою семью и обслуживание личных потребностей через фонд специальной службы государственной охраны страны. Обвинение также было предоставлено бывшему главе специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия. В апреле 2015 года суд принял решение рассматривать их дела раздельно.

Речь, в частности, идет о приобретении в 2013 году Михаилом Саакашвили за казенный счет семи пиджаков и кашемирового пальто общей стоимостью 50 000 лари (около 19 тыс. 531 доллара), выписке из Германии известной массажистки и оплате счетов в ресторанах, пишет sova.news.

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" 15 января обратилась к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили с просьбой обнародовать траты Специальной службы государственной охраны за период, за который выдвинуты обвинения бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в растрате бюджетных средств службы. Согласно законодательству, у президента есть десять дней на ответ.

"Михаил Саакашвили и бывший руководитель специальной службы государственной охраны, генерал Темур (Теймураз) Джанашия обвиняются в растратах бюджетных средств. Среди обвинений указаны средства, направленные на сувениры... и приемы иностранных делегаций", - сказал один из лидеров партии Заза Бибилашвили.

По его словам, расходы были и после Саакашвили, но прокуратуру они почему-то не интересуют.

ЕНД пытается доказать, что стремится раскрыть нарушения Саакашвили

"Обнародованием документом ЕНД старается получить возможность приписать себе то, что партия... сама стремиться раскрыть те нарушения, которые были во время Саакашвили. В тот период было известно, что с бюджетными деньгами вольно обращались и их легко тратили на личные нужды", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог "Клуба независимых экспертов" Рамаз Сакварелидзе.

Руководитель Центра исследований безопасности и международных отношений Ника Читадзе считает выдвинутые против Саакашвили обвинения политизированными. Он заявил, что власти желают "дискредитировать" главную оппозиционную партию в стране.

"Партии нужно развеять слухи или возможную клевету в адрес ЕНД, Саакашвили или его бывшей администрации о присвоении бюджетных ресурсов", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним также, что, помимо обвинения в растрате бюджетных средств, Михаил Саакашвили обвиняется в разгоне акции оппозиции в ноябре 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди", изъятии собственности у миллиардера Бадри Патаркацишвили, причастности к избиению депутата Валерия Гелашвили. В январе суд признал Саакашвили виновным в превышении полномочий при помиловании осужденных по делу об убийстве бизнесмена Сандро Гиргвилиани. Его приговорили в трем годам тюрьмы. Кроме того, на Украине Саакашвили инкриминируется ч.2 ст.256 УК Украины (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Грозит ли Саакашвили тюрьма или высылка из Украины?".