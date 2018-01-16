Жители Армении раскритиковали власть за рост цен

16 января 2018, 06:45

Жители Армении пожаловались на рост цен на многие продукты. Оппозиционный блок "Елк" призвал граждан выйти на акцию протеста против подорожания.

С 1 января в связи со вступлением в силу нового налогового кодекса и повышения акцизов в Армении выросли цены на бензин, сжатый газ и дизельное топливо, передает корреспондент "Кавказского узла".

Разработка нового Налогового кодекса началась в Армении с марта 2015 года. 4 октября кодекс был принят 78 голосами парламентариев против 19. Депутаты из числа противников нового кодекса заявляют, что он представляет серьезную угрозу для экономики страны, а представители малого и среднего бизнеса требовали отозвать принятый проект еще на этапе его обсуждения. Новый налоговый кодекс был принят в октябре 2016 года, против него проголосовали 19 депутатов. Для граждан Армении новое налогообложение стало применяться с 1 января 2018 года.

Жители Еревана ощутили на себе резкое подорожание ряда товаров еще с конца 2017 года.

Жительница Еревана Марина Бабаян заявила 15 января корреспонденту "Кавказского узла", что "была в шоке, когда на прилавках магазина увидела цены на масло, мясо".

"Вроде подорожание должно было касаться импортных товаров, но каким образом местное масло или мясо так сильно подорожало?" - спрашивает Бабаян.

Она отметила, что покупает масло местного производства, которое раньше стоило 600 драмов (1,24 доллара). Сейчас оно стоит 850-900 драмов (1,76-1,86 доллара). Говядина с костью, по словам Марины Бабаян, стоила 2400 драмов (4,97 доллара), сейчас это мясо подорожало до 3 тысяч драмов (6,21 доллара). Филе стоило 3000 драмов (6,21 доллара), на рынке сегодня можно покупать за 4400 драмов (9,11 доллара).

По ее словам, если раньше она на неделю для всей семьи покупала не меньше шести-семи килограммов разного мяса, что ей обходилось в порядка 15 тысяч драмов (около 31 доллара), то сейчас она покупает не больше двух килограмм.

"Сейчас за эти шесть-семь килограммов мяса я бы заплатила до 25 тысяч драмов (51,78 доллара), а это уже более чем накладно, учитывая то, что подорожало не только мясо, но и другие продукты", - сказала Бабаян.

Женщина считает, что еще до фактических подорожаний государство обязано было подумать о своих гражданах, повысить зарплаты и пенсии, чтобы люди так резко не ощутили на себе рост цен.

"Но который год нам зарплату не повышают, но изо дня в день цены на товары подскакивают", - отметила она.

Пенсионерка Гаяне Манучарян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что получает пенсию в размере около 50 тысяч драмов (103,56 доллара).

"Я не знаю, что подорожало и насколько, потому что особого изобилия у меня на столе никогда не бывает. Покупаю свои традиционные продукты – хлеб, кефир, макароны, картошку", - рассказала она.

"Так не может продолжаться, сколько можно принижать народ? Люди должны протестовать, должны добиться изменений в стране", - также отметила Манучарян.

Житель Еревана Ваагн Ованнисян считает, что при давлении со стороны граждан на власти можно добиться многого. Он привел пример вынесенного ереванским муниципалитетом решения о подорожании общественного транспорта со 100 до 150 драмов (с 0,21 доллара до 0,31 доллара), которое "обществу удалось заставить отозвать путем массовых протестов".

Подорожание связано со вступлением в силу нового налогового кодекса

Согласно данным Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении, до 2018 года импорт дизельного топлива был освобожден от НДС, а налог на акциз составлял для 1 тонны не меньше 35 тысяч драмов (72,49 доллара). С 1 января этот налог снизился до 13 тысяч драмов (26,93 доллара). С 1 января импорт и реализация дизтоплива стали облагаться НДС.

"Расчет налога на акциз и НДС зависят и от таможенной стоимости дизтоплива, и от цены на реализацию. Однако, несмотря на снижение акцизного налога на границе (14 драмов (0,03 доллара) за литр), на этапе реализации НДС увеличил налоговую нагрузку. В итоге косвенные налоги, взимаемые за импорт и продажу дизтоплива, увеличились примерно на 60 драмов (0,12 доллара) за один литр", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник комиссии.

На импорт бензина акцизный налог увеличился на 15 тысяч драмов (31,07 доллара) за одну тонну. Если раньше акцизный налог на импорт бензина для одной тонны составлял 25 тысяч драмов (51,78 доллара), то с 1 января он увеличился до 40 тысяч драмов (82,85 доллара).

Кроме этого, до 2018 года на таможенной границе сумма акцизного налога и НДС составляла 120 тысяч драмов (248,55 доллара). Сейчас эта сумма составляет 135 тысяч драмов (279,62 доллара). Сумма акцизного налога в расчете на один литр увеличилась на 10 драмов (0,02 доллара), а НДС – на 8-9 драмов (0,019 доллара).

Величина акцизного налога от продажи сжатого газа с января 2018 года за 1000 кубометров составляет 25 тысяч драмов (51,78 доллара). До этого он составлял 8330 драмов (17,25 доллара), то есть этот налог увеличился на 16 тысяч 670 драмов.

Учитывая то, что к этому налогу добавляется еще и НДС, который составляет около 3300 драмов (6,84 доллара) за 1000 кубометров, то в целом по части сжатого газа налоги увеличились примерно на 20 тысяч драмов (41,42 доллара) за 1000 кубометр.

"Исследования показывают, что подорожание бензина, сжатого газа и дизтоплива полностью обусловлены изменениями, внесенными в Налоговый кодекс, который вступил в силу 1 января 2018 года", - отметил сотрудник Госкомиссии.

Армения, вступив в ЕАЭС, обязалась повысить акцизы на ряд товаров

Эксперты отмечают, что кроме бензина, сжатого газа и дизтоплива с 1 января повысились цены и на ряд других продуктов, что вызвано тем, что Армения, вступив в ЕАЭС, обязалась повысить акцизы на ряд товаров. Подорожание, по их словам, ожидается на 800 наименований товаров.

Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Центра консультирования потребителей Карен Чилингарян, с 1 января в связи с переходом на новые правила таможенного оформления ЕАЭС изменились ставки растаможки.

По его словам, если раньше ставка растаможки товаров составляла 10%, то с 1 января по новым правилам она составляют 15-25%.

Чилингарян отметил, что на 60% товаров ставки в ЕАЭС выше, чем в Армении, их надо будет приравнять, и эти подорожания после вступления в союз были ожидаемы. Только в 14,5% случаев ставки в Армении выше, чем в странах ЕАЭС.

Повышение связано также с ростом курса евро и доллара

В пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций корреспонденту "Кавказского узла" отметили, что в 2018 году новые ставки будут действовать лишь на 40 наименований товаров. В частности, это будет касаться импортируемых из третьих стран товаров широкого потребления: сливочного масла, курятины, чая, молока и прочих товаров.

По мнению главы Союза работодателей Армении Гагика Макаряна, подорожание в Армении связано с повышением не только акцизных ставок, но и ростом курса евро и доллара, а также ростом цен на 800 товаров в рамках ЕАЭС.

Макарян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что, кроме этого, крупные импортеры могут сохранить эффект подорожания, что приведет к тому, что малый бизнес подвергнется мультипликативному эффекту и тоже станет повышать цены на товары.

"Нужно на государственном уровне исключить спекулятивные подорожания, снизить лицензионные платежи, стимулировать отечественное производство и предоставить субсидии гражданам", - отметил Макарян.

Оппозиция призвала провести акцию протеста против подорожания

В связи с подорожанием парламентская оппозиционная фракция "Елк" заявила о планах провести протестную акцию в виде шествия с требованием внести поправки в новый налоговый кодекс и не увеличивать налоговую нагрузку.

Депутат от блока "Елк" Лена Назарян сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что 19 января блок призывает всех граждан Армении присоединиться к ним, приняв участие в запланированном протестном шествии в Ереване.

Назарян отметила, что массовое подорожание товаров еще больше усугубит крайне тяжелое социальное положение людей.

"Новый налоговый кодекс повышает налоговую нагрузку бедных и среднего класса. Если раньше от зарплаты до 120 тысяч драмов (248,55 доллара) вычитывали 24,4% налога, от зарплаты в размере от 120 тысяч до двух миллионов драмов (до 4142 доллара) – 26%, а от двух миллионов драмов и выше – 36% налогов, то с 1 января от зарплаты в размере до 150 тысяч драмов (310,69 доллара) будут изымать 23% подоходного налога, а от 150 тысяч до одного миллиона драмов (до 2071 доллара) – 28 % и от одного миллиона драмов и больше – 33% подоходного налога", - сообщила Лена Назарян.

На прошедшем 15 января парламентском заседании оппозиционная фракция "Елк" призвала людей "не мириться с подорожаниями, а выйти на улицу против роста цен".

Оппозиционеры обвинили правящую Республиканскую партию Армении в том, что она "трижды повышала в прошлом году цену на сжатый газ, что дало мультипликативный эффект".

Депутат от блока Никол Пашинян отметил, что в 2017 году в результате инфляции произошло подорожание мяса, масла, бензина, дизтоплива и т.д.

"После вступления с 1 января 2018 года нового налогового кодекса инфляция получила новый импульс", - заявил Пашинян.

Он считает, что подорожание топлива приведет к перманентному росту цен, и инфляция может достичь 20-30%.

Депутат уверен, что эту тенденцию можно остановить внесением поправок в Налоговый кодекс, в связи с чем призывает граждан Армении "выйти на улицу и бороться против подорожаний".

На парламентском заседании спикер НС Ара Баблоян заявил, что в связи с подорожанием 23 января запланировано парламентские слушания. В ответ депутат от "Елк" Эдмон Марукян заявил, что "слушания не могут быть эффективными, поскольку парламентская площадка исчерпала себя". Он также призвал людей выйти на протесты.

Ранее президент Серж Саргсян, согласно официальному сообщению аппарата президента, провел совещание в связи с подорожанием ряда товаров "с целью обсудить решения, направленные на смягчение последствий роста цен".

Саргсян отметил, что "следует сформировать конкурентную среду, которая является одним из важных факторов для справедливого регулирования цен, изучить деятельность хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующие позиции на рынке, а также выяснить, являются ли колебания на рынке результатом объективных процессов или жадности этих хозяйствующих субъектов".

"Но если подорожания имеют объективные причины, то следует находить варианты для смягчения их последствий", - сказал Саргсян.