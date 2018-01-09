09 января 2018, 22:14

Управляющий кредитной организации в Армении обвинен в инсценировке ограбления

Суд в Армении постановил взять под стражу управляющего Айказа Мартиросяна, обвиненного в крупном хищении денег и золота из возглавляемого им офиса кредитной организации SEF International.

По данным следствия, Ванадзорское отделение SEF International было ограблено в ночь на 1 января. Разбив окно, преступник пробрался в помещение, где находился несгораемый сейф, вскрыл его и похитил оттуда деньги и заложенные клиентами золотые изделия. Следователи полагают, что ограбление спланировал сам управляющий офисом, который действовал вместе с сообщником.

"29 декабря в 17:40 управляющий взял у кассира ключи от сейфа для денег, положил их в сейф, сделал вид, что закрывает, но на самом деле оставил его открытым. В тот же день в 19:30, после ухода работников кредитной организации, управляющий отключил систему цифровой видеозаписи и украл из сейфа золото и деньги", - сообщили в Следственном комитете Армении. По версии следователей, сообщник управляющего, житель Еревана, в новогоднюю ночь, воспользовавшись дубликатом ключа, украл из сейфа оставшиеся ценности.

Управляющему Айказу Мартиросяну предъявлено обвинение по п.1. ч.3 ст.177 Уголовного кодекса Армении (кража в особо крупных размерах), он признал свою вину. Его предполагаемый сообщник объявлен в розыск, передает данные Следственного комитета Армении корреспондент "Кавказского узла".

Правоохранителям удалось вернуть наличные и золото на 186 тысяч долларов США, в то время как всего из сейфа было украдено более чем на 600 тысяч долларов, со ссылкой на следствие информирует "Sputnik-Армения".

Комментариев Айказа Мартиросяна или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Примечание:

"Подозреваемый в ограблении банка в Армении задержан в Грузии", "МВД сообщило о задержании грабителей банков на Кубани и в Ростовской области", "11 граждан Грузии задержаны в Греции".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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