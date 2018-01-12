12 января 2018, 20:00

Автодилеры потребовали отменить запрет на ввоз в Армению праворульных машин

Около тридцати представителей дилерских компаний передали свои предложения в правительство Армении. Чиновник Кабмина на встрече с протестующими отверг возможность отмены запрета на импорт автомобилей с правым рулем.

"Кавказский узел" сообщал, что предложение Минтранса Армении запретить с 1 апреля 2018 года ввоз в страну автомобилей с правым рулем и перерегистрацию уже ввезенных праворульных машин вызвало критику автовладельцев. После того, как 7 января около тысячи водителей провели в Ереване автопробег с требованием не запрещать праворульные автомобили, Минтранс сообщил, что правительство отказалось от идеи запретить перерегистрацию уже ввезенных в страну автомобилей с правым рулем. Автовладельцы приостановили протесты, но 11 января обвинили правительство в нарушении договоренностей и пригрозили новыми акциями.

Правительство не пересмотрит свое решение о запрете ввоза в страну праворульных автомобилей, заявил сегодня протестующим автодилерам начальник управления по приему граждан и рассмотрению заявлений аппарата правительства Армении Александр Казарян.

Тем не менее участники акции передали в аппарат правительства новые предложения, потребовав их учесть. Они также потребовали встречи с премьер-министром Кареном Карапетяном, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Правостороннее расположение руля в машине ограничивает водителю видимость при маневрах в условиях левостороннего движения, поэтому праворульные автомобили более опасны, указали авторы инициативы. Противники запрета отметили, что этот довод не подтверждается статистикой ДТП или другими исследованиями.

Сегодня протестующие вновь раскритиковали доводы главы Минтранса Ваана Мартиросяна. "На протяжении акций протеста, на встрече с активистами министр транспорта ни разу не представил каких-либо сведений о числе ДТП. Наоборот, утверждал, что для принятия решения нет необходимости учитывать статистику. И теперь, откуда ни возьмись, за одну ночь «нарисовали» данные, чтобы убедить, что «праворульные» авто представляют опасность", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" участник акции протеста Ара Меликджанян.

Активисты "Правого руля" в сегодняшней акции не участвовали, отметил "Кавказскому узлу" член движения Артур Хачатурян. "На данный момент дилеры предпочитают возобновить переговоры с правительством. Мы же считаем, что добиться отмены решения можно исключительно акциями протеста. На данный момент инициативная группа приняла решение не вмешиваться, но в случае необходимости мы готовы поддержать дилеров", - сказал он.

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"