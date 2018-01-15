Депутаты пообещали жителям села Берикей проверить работу нефтезавода

15 января 2018, 08:56

Группа депутатов Народного собрания Дагестана изучила ситуацию в селе Берикей Дербентского района, где жители требуют закрыть нефтезавод. Директор завода рассказал об исках к владельцам домов, построенных вблизи от предприятия.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2017 года жители села Берикей вышли на митинг против нефтеперерабатывающего завода. В акции приняли участие более 800 человек. Претензии к работе завода предъявили также жители соседнего села Джемикент. 10 января в Берикее прошла еще одна акция с требованием закрыть завод. По словам сельчан, в декабре работа завода была приостановлена, однако в первые дни января, по утверждению сельчан, "завод снова возобновил работу".

Нефтеперерабатывающие заводы в Чечне, Дагестане и на Кубани беспокоят местных жителей удушливыми химическими выбросами. Люди, годами живущие возле этих предприятий, высказывают опасения за свое здоровье, об этом говорится в материале "Кавказского узла" "Чечня, Дагестан и Краснодар – как нефтезаводы генерируют протесты". В материале рассказывается о проблемах людей, живущих вблизи нефтеперерабатывающих заводов, в том числе нелегальных.

Проверить ситуацию в Берикее отправилась группа депутатов Народного собрания Дагестана во главе с вице-спикером Махмудом Махмудовым. На встрече с жителями села Махмудов отметил, что депутаты будут отстаивать права своих избирателей, но при этом призвал селян избегать необдуманных действий и протестных акций, сообщила пресс-служба дагестанского парламента.



"Мы прибыли к вам, чтобы изучить ситуацию, так как она находится на контроле у руководства республики. Мы создадим специальную межведомственную комиссию, которая и займется проверкой деятельности нефтезавода и достоверности фактов загрязнения окружающей среды. Это же касается и темы возросших случаев заболевания и гибели людей от онкологии. Для этого мы и пригласили представителей министерства здравоохранения", - заявил жителям села Берикей Махмуд Махмудов.



Собравшиеся на встрече с депутатами местные жители уверяли, что у всех в поселке проблемы с давлением, постоянные головные боли и часто встречается онкология. Причем, по их словам, страдают и взрослые, и дети, и старики. Во время переработки нефти на заводе в селе стоит отвратительный запах, жаловались люди.

Их претензии депутаты озвучили на встрече с руководством нефтезавода. В ответ на жалобы директор завода Ниматула Шамхалов подчеркнул, что на предприятии регулярно в течение нескольких лет проходили проверки надзорных органов, в рамках которых не фиксировались какие-либо отклонения от допустимых норм нанесения вреда окружающей среде. При этом он добавил, что нефтезавод, помимо своей производственной деятельности, также оказал немалую помощь селу Берикей.

"Совсем недавно мы подали исковые заявления в суд на владельцев домов, которые построены в запрещенной охранной и санитарно-защитной зонах. Эта ситуация поднималась и ранее, но тогда мы смогли найти понимание, однако количество домов вокруг завода начало расти. Власти мотивируют это отсутствием земли. Но ведь это не значит, что нужно строиться в такой близи от промышленного объекта", - заявил директор завода.



Подводя итоги своей поездки на встрече с активом села Махмуд Махмудов отметил, что власти республики готовы объективно разобраться в ситуации в селе, и для этого будет проведен ряд комиссионных обследований предприятия, говорится в сообщении от 12 января на сайте парламента Дагестана.

По словам Ниматуллы Шамхалова, нет доказательств того, что завод наносит вред здоровью местным жителям.

"То, что именно завод наносит вред, еще никем не доказано. По онкологическим заболеваниям в Дагестане первое место занимает Кулинский район, второе - Хунзахский, а третье - Тляратинский. У меня есть официальная статистика, которая была запрошена у Министерства здравоохранения Дагестана. На территории этих горных районов ни одной нефтебазы не находится", - заявил Шамхалов "Новому делу", которое приводит его слова в своей статье от 13 января.

Шамхалов также сообщил, что завод предлагал выкупить у местных жителей их дома, которые были построены после 2014 года и находятся в десяти метрах от забора завода, но люди отказываются, пишет издание.

Дополнение "Кавказского узла" от 10.55 мск 15.01. 2018: По данным главврача Дербентского района Рашида Абдулова, с 2015 по 2017 годы у 463 жителей шести населенных пунктов Дербентского района диагностированы онкологические заболевания. "Из них 5% - в Берикее. С учетом того, что у нас [в районе] крупные населенные пункты, это цифра тоже большая", - сообщил Абдулов участникам декабрьского митинга. Врач также обнародовал данные службы родовспоможения, согласно которым за год среди населенных пунктов Дербентского района именно в Берикее был отмечен высокий уровень анемии беременных женщин - у 38 из 40. "То есть почти у всех", - подчеркнул Абдулов. В шести населенных пунктах района было задокументировано девять случаев врожденной аномалии плода, из них четыре - в Берикее, сообщил главврач района.

Комментариями местных жителей относительно заявлений Махмудова и Шамхалова "Кавказский узел" пока не располагает.