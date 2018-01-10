10 января 2018, 23:53

Жители села Берикей обвинили власти в срыве договоренностей

Нефтеперерабатывающий завод в селе Берикей возобновил работу вопреки достигнутым с властями договоренностям, заявили местные жители на прошедшей сегодня в селе акции протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2017 года митинг против нефтеперерабатывающего завода прошел в селе Берикей Дербентского района. В акции приняли участие более 800 человек. Претензии к работе завода предъявили также жители соседнего села Джемикент.

Нефтеперерабатывающие заводы в Чечне, Дагестане и на Кубани беспокоят местных жителей удушливыми химическими выбросами. Люди, годами живущие возле этих предприятий, высказывают опасения за свое здоровье, об этом говорится в материале "Кавказского узла" "Чечня, Дагестан и Краснодар – как нефтезаводы генерируют протесты". В материале рассказывается о проблемах людей, живущих вблизи нефтеперерабатывающих заводов, в том числе нелегальных.

Сегодня жители села Берикей Дербентского района вновь организовали акцию протеста с требованием закрыть нефтеперерабатывающий завод НПЗ. По словам участников акции, после декабрьской встречи сельчан с чиновниками из Махачкалы и Дербента работа завода была приостановлена. Однако в первые дни января, по утверждению сельчан, "завод снова возобновил работу", сообщает дагестанское издание "Новое дело".

По данным издания, жители села пригрозили властям, что в том случае, если работа завода не будет остановлена, они будут "игнорировать выборы и не отпускать детей в школу".

В ходе акции ее участники пришли к проходной завода, но внутрь их не пустили. Начальник отдела Росприроднадзора Рамазан Рамазанов пообещал участникам акции "провести анализы на наличие выброса вредных веществ в воздухе, на территории завода и села", сообщает издание "Кавказ. Реалии".