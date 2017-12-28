28 декабря 2017, 08:10

Жители Самура отказались от соглашения с чиновниками Минстроя

Защитники Самурского леса 27 декабря на встрече с представителями Министерства строительства России отвергли их предложение установить в заказнике мониторинговую скважину.

Как писал "Кавказский узел", 15 ноября первый замглавы Минстроя России Леонид Ставицкий согласился на предложение главы Самура приехать в поселение и встретиться с местными жителями для обсуждения вопросов водозабора в районе государственного природного заказника "Самурский", против которого протестуют защитники Самурского леса.

Самурский лес, один из пяти древнейших лесов России, расположен в дельте реки Самур, в нем сохранились последние в России реликтовые лиановые леса и 65 видов краснокнижных позвоночных животных, сообщило в марте российское отделение Всемирного фонда дикой природы, заявив об угрозе исчезновения Самурского леса. В июле глава Лезгинской национально-культурной автономии Ариф Керимов обратил внимание Владимира Путина на угрозу лесу из-за строительства водовода. Работы остановили местные жители, которые не дали строителям пробурить скважины в Самурском лесу.

27 декабря по поручению Владимира Путина Леонид Ставицкий встретился в Самуре с местными жителями для обсуждения гидрологической обстановки в природном заказнике. Президент поручил чиновникам "представить предложения об организации водоснабжения г.Дербента, реализация которого не окажет негативного воздействия на уникальный реликтовый лес", объяснил собравшимся Леонид Ставицкий.

На встрече также присутствовали другие представители Минстроя, замминистра природных ресурсов и экологии России Шамиль Джамалов и представители властей Дагестана, Магарамкентского района и Дербента, сообщило в тот же день "Лезги газет".

Обратить внимание Владимира Путина на угрозу Самурскому лесу из-за строительства водозаборной станции решили 15 декабря 2016 года местные жители, собравшиеся на стихийный митинг в Самуре. В акции тогда приняли участие более 900 человек, которые решили составить петицию на имя президента с требованием запретить это строительство и спасти лес.

Леонид Ставицкий выслушал местных жителей и отметил, что для того, чтобы понять, нанесет ли вред лесу строительство водозабора, нужен мониторинг обстановки.

"Мы подготовили проект и предварительно получили согласование всех сторон, я надеюсь, этот проект мы подпишем в этом зале. Самым важным пунктом данного соглашения является условие того, что в случае падения уровня подземных вод, за исключением сезонных колебаний, правительство РД обязуется немедленно приостановить водозабор... Мы будем с вами совместно регулярно мониторить уровень воды и обязательно примем меры в случае непредвиденной ситуации", - процитировало Леонида Ставицкого РИА "Дербент".

Жители Самура возразили, что они против реализации проекта и что "подкупить их социальными благами - школами, дорогами, детсадами - не получится". Леонид Ставицкий ответил на это, что, если они выступают против, то необходимости строить дополнительную мониторинговую скважину нет, уточнило агентство.

В итоге резолюция не была принята, а Леонид Ставицкий пообещал, что доложит обо всех проблемах в администрацию президента, сообщило в тот же день "Новое дело".

Напомним, что еще в 2013 году жители Дагестана выступили против строительства водозаборной станции на реке Самур, опасаясь уничтожения Самурского леса. Минприроды Дагестана опасения жителей опровергло. Проблеме была посвящена организованная "Кавказским узлом" 9 апреля 2014 года онлайн-дискуссия на тему: "Самур: современные проблемы и перспективы решения", участники которой не согласились с доводами чиновников.