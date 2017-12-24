24 декабря 2017, 05:25

Жители Сочи жалуются на вырубку деревьев

На центральных улицах Сочи идет массовая вырубка деревьев, заявили жители курортного города. Рубки проводятся с нарушениями, признал руководитель департамента по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству Сочи Андрей Платонов.

Жители Сочи сообщили 23 декабря корреспонденту "Кавказского узла", что на центральных улицах города - Цветном бульваре, Воровского, Гагарина, Карла Либкнехта - идет массовая вырубка деревьев.

По словам лидера общественного экологического совета Сочи Владимира Остапука, он обратился в прокуратуру Краснодарского края сразу, как только увидел массовый спил деревьев на улице Воровского.

В письме Владимир Остапук потребовал провести проверку действий чиновников, которые распорядились срубить деревья в центре города.

"Количество зеленых насаждений сокращается, ухудшается экология, увеличивается количество онкобольных, в разы уменьшилась привлекательность города курорта для туристов", - заявил Владимир Остапук.

Жители Сочи заявили, что от деревьев остаются одни пеньки

"Проходил по улице Воровского сегодня (23 декабря). Рубили деревья под корень. Масса пеньков. Чем мы будем дышать? Откуда брать кислород?.. Причем рубят люди, которые вообще ничего не соображают в курортной растительности. Они говорят, что кронируют деревья, но какое это кронирование, если дерево после такого кронирования начинает гнить и медленно умирает, превращается в аварийное, и потом его на следующий год сносят, а новые не высаживают", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" домком дома 61 по улице Роз Евгений Захаров.

Старейший архитектор Сочи Владимир Смирнов назвал происходящие в Сочи стройки и вырубку под них зеленых насаждений "безнаказанным преступлением". Жительница Цветного бульвара Эльвира Рогова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что "наблюдала варварскую вырубку деревьев на Цветном бульваре".

"От деревьев люди с пилами оставляли одни пеньки и изуродованные оголенные ветки. Впечатление, что они готовили дрова к Новому году, чтобы топить печи. Приезжали машины, загружали поленья и везли их в неизвестном направлении. Машина дров стоит, как мне известно, до 20 тысяч рублей. И это дополнительный заработок тех, кто пилит. Звонила на горячую линию главы Сочи. Информацию записали, но реакции никакой. Пилят целый день по всему Цветному бульвару", - отметила Эльвира Рогова.

На уничтожение деревьев жалуются жители улиц Гагарина, Красноармейской, Чайковского, Конституции, Цветного бульвара, Воровского, Карла Либкнехта и других.

"Увидела, как... срубали огромные здоровые ветви платанов на Цветном бульваре, оставляли от платанов одни пни. Схватилась за сердце. Вышла погулять с внуком на бульвар, порадоваться предновогоднему городу, а вместо этого пришлось идти в аптеку, покупать успокоительные. Все жители возмущены. Некоторые даже пытались побить рабочих за их действия и остановить этот произвол", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница микрорайона "Гагаринский" Наталья Малашинина.

Начальник департамента по охране окружающей среды признался, что рубки происходят с нарушениями

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с индивидуальными предпринимателями, которые занимаются спилом и кронированием деревьев в Сочи.

"Вы не первая, кто подходит. До вас к нам подходили десятки людей. Все возмущаются, даже кидались драться. Но мы выиграли тендер, в чем наша вина? Мы работаем. Обращайтесь к тем, кто выдал нам порубочные билеты, и кто заключил с нами контракт на рубки. За работы на одной улице Воровского нам администрация Сочи должна выплатить 750 000 рублей", - рассказал индивидуальный предприниматель из Ростова-на-Дону.

Другой индивидуальный предприниматель из Краснодара, который пилит деревья на Цветном бульваре, назвать сумму контракта отказался. Однако его заместитель признался, что за спил деревьев на каждой улице из бюджета выделяется в среднем около миллиона рублей.

Корреспондент "Кавказского узла" попросила прокомментировать ситуацию со спилом деревьев главу администрации Центрального района Сочи Андрея Терещенко, который заявил, что "действует на основании закона Краснодарского края от 23 апреля 2013 г. N 2695-КЗ и выданных департаментом по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству администрации Сочи порубочных билетов".

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с начальником департамента по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству администрации Сочи Андреем Платоновым, который одновременно занимает должность главы общественного экологического совета при главе города Сочи. По его словам, он "вступил в должность только месяц назад, и поэтому не готов ответить на поставленные вопросы".

При этом он признал, что "рубки проводятся с нарушениями и много надо дорабатывать в этой сфере". Также он отметил, что "рубки сегодня (23 декабря) были прекращены на улице Воровского ввиду многочисленных обращений граждан в правоохранительные органы". В отношении варварских рубок на Цветном бульваре руководитель департамента пообещал "разобраться".

Акты обследования зеленых насаждений должны быть общедоступными

По словам адвоката краевой коллегии адвокатов Михаила Охрименко, подобного рода "кронирование" деревьев производится на основании "вырванных из контекста" закона № 2695-КЗ "Об охране насаждений в Краснодарском крае" оснований.

Он отметил, что те, кто подписывает порубочные листы, организуют незаконный лесоповал курортной растительности.

"Делать такие вещи в массовом порядке без должной организации инвентаризации зеленых насаждений, актирования их места нахождения и компенсационных посадок нельзя, так как таким образом "порубочный билет" без указания местонахождения дерева приводит к тому, что можно вырубить безнаказанно под корень все платаны, все кедры, все кипарисы, все пальмы... Даже если, к примеру, в порубочном листе указано всего лишь одно дерево, предназначенное к сносу. То есть отсутствие учета всех деревьев ведет к их массовому уничтожению", - отметил адвокат.

По его словам, акты обследования зеленых насаждений должны быть общедоступными и публиковаться на официальных сайтах органов местного самоуправления.

Адвокат также отметил, что бюджетные деньги органов местного самоуправления идут только на уничтожение деревьев, хотя согласно статье 5 КЗ №-2695 "Компенсационное озеленение", компенсационное озеленение производится на том же участке земли, где были уничтожены деревья, причем количество единиц растений и занимаемая ими площадь не должны быть уменьшены.

Глава департамента по охране окружающей среды Андрей Платонов отметил, что "на высадку компенсационных посадок в бюджете средства не предусмотрены".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"