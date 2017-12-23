23 декабря 2017, 06:42

Жители села в Дагестане потребовали закрыть нефтеперерабатывающий завод

Митинг против нефтеперерабатывающего завода прошел в селе Берикей Дербентского района. В акции приняли участие более 800 человек. Претензии к работе завода предъявили также жители соседнего села Джемикент, передает корреспондент "Кавказского узла".

Организаторами митинга выступила инициативная группа жителей села, акция прошла в спортзале школы села. На встречу с сельчанами прибыли представители Общественной палаты Дагестана, глава Дербентского района Магомед Джелилов, заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Арслан Сайпулаев, представители республиканского Роспотребнадзора.

Завод был построен в Берикее в 2012 году. Это частное предприятие, где работают не более десяти человек. Жители села рассказали, что с самого начала протестовали против размещения здесь производства нефтепродуктов, но тогда владельцы завода обещали им что производство будет максимально безвредным.

«Женщины, которые живут возле завода, в начале его строительства перекрыли дорогу. Тогда владельцы завода обещали, что никакого вреда от производства не будет, что создадут для наших людей рабочие места, асфальтируют дороги в селе. Люди им поверили, но на деле все оказалось по-другому», - рассказал «Кавказскому узлу» один из организаторов митинга Алисултан Алисултанов.

По его словам, жители села страдают от запахов, которыми сопровождается производство нефтепродуктов.

«У нас дышать невозможно бывает, особенно под утро, когда они начинают переработку», - сказал он.

Люди жаловались местным властям, однако в ответ получали встречные упреки, что их дома построены незаконно и они сами не вправе протестовать.

«Бывший глава села заявил, что если нас не устраивает это положение, то он может снести их бульдозером, так как это незаконные постройки», - рассказал Алисултан Алисултанов.

Жителей села такие претензии удивляют.

«У нас в Берикее у 90 процентов жителей нет «зеленки» (свидетельство о праве собственности – прим. «Кавказский узел») на дома. У всех есть домовые книги, но «зеленки» нет. Наши дома задолго до строительства этого завода стояли в этом районе. Это не мы пристроились к ним, а они к нам», - рассказал Алисултан Алисултанов.

По словам активиста, обращения его односельчан в природоохранную прокуратуру Дагестана, в министерство природных ресурсов и экологии республики, к районной власти, к бывшему главе Дагестана Рамазану Абдулатипову результатов не дали.

14 декабря жители села поехали в Махачкалу и пытались встретиться с и.о. главы Дагестана Владимиром Васильевым, встреча с ним не состоялась, но берикейцев приняли в Общественной палате Дагестана и обещали посодействовать в решении проблемы.

Многие жители села связывают свои проблемы со здоровьем с работой предприятия. Выступавшие заявили, что в селе высокий уровень онкологических заболеваний, растет число людей, страдающих от болезней сердечно-сосудистой системы, органов дыхания. Официальных подтверждений от медицинских работников о том, что количество больных увеличилось в селе из-за плохого экологического состояния, у сельчан нет.

«У моих детей проблемы со здоровьем, у одной дочери проблемы с сердцем, она не может нормально дышать, и из-за этой вони, которая идет с завода она задыхается, ей приходится через мокрую тряпку дышать. Мои дети нормально не едят, они говорят, что вся еда пропахла этим ужасным запахом, у них тоже проблемы с желудком. Сегодня утром я проснулась именно от этой ужасной вони, которая идет с завода», - рассказала на митинге жительница Берикея Магомедова Гюльханум. У нее четверо детей и трое из них больны, пояснила она.

Если на месте не получается решить проблему с заводом, то сельчанам надо обращаться к президенту России, считает выступившая на митинге Саят Пашаева.

«Мы хотим нормально жить, мы хотим, чтобы наши дети и внуки были здоровы. Так жить больше невозможно. Мы понимаем, что эти люди вложили огромные деньги в строительство этого завода. Мы не будем требовать, чтобы его снесли. Пусть они просто поменяют свой профиль, пусть вместо нефтеперерабатывающего завода построят консервный завод», - заявила Саят Пашаева.

Деятельность нефтеперерабатывающего завода «является фактором риска для развития онкологических, легочных болезней, заболеваний дыхательных путей», заявил на митинге врач амбулатории села Берикей Казимбег Алиев.

Заводские трубы, через которые в атмосферу выбрасываются технологические газы, установлены очень низко, считает учитель химии Берикейскокой средней школы Хачиханум Абдурахманова. Похоже, что многие отходящие вещества не фильтруются должным образом, не обезвреживаются и, возможно, не поступают в катализаторы, предположила она. Дышать воздухом, содержащим такие выбросы, вредно, заявила учительница Хачиханум Абдурахманова*.

Жители Берикея также опасаются, что на заводе может случиться авария и пострадают жители села.

На митинг пришли жители села Джемикент, которое находится рядом с Берикеем. Они заявили, что неприятных запах доносится и до Джемикента, и они также требуют решить эту проблему.

Все участники митинга в категоричной форме потребовали от властей способствовать закрытию завода.

Нефтеперерабатывающий завод является частной собственности, и по одному велению руководства района его закрыть невозможно, заявил в ответ на требования жителей глава Дербентского района Магомед Джелилов.

«Вы тут говорите, что чиновники кормятся за счет этого завода. Я лично ничего от них не получил, и мне ничего не нужно от них. Нам нужен народ, завод нам не нужен. Мы с помощью соответствующих структур сделаем все, чтобы выполнить вашу просьбу, сразу закрыть его мы не можем, нужно судебное решение. Но и на то время, пока все необходимые проверки будут проводиться на заводе, мы сделаем все, чтобы деятельность завода хотя бы временно приостановить», - заявил Магомед Джелилов.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Дагестана Арслан Сайпулаев также призвал сельчан решать вопрос в рамках закона.

«У нас есть ограничения при проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении в отношении индивидуальных предпринимателей - юридических лиц. Я разговаривал сегодня с махачкалинским межрайонным прокурором Бахмудкади Алиевым. Уже организовывается группа во главе с самим Алиевым, в нее будут входить представители Управления Роспотребнадзора по республике Дагестан, Управления Росприроднадзора, которые дают разрешительные документы на подобную деятельность, но могут и отменить их. Я сам не был на этом заводе, но, послушав местных жителей, уверен, что там есть нарушения, мы все проверим в том числе и кем была отведена земля под строительство данного завода и на каких основаниях», - сказал он.

По словам чиновника, группа начнет работу после январских выходных.

Сельчане согласились подождать, пока проверка на заводе не завершится. "Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей завода связи с заявлениями участников акции.

*Примечание "Кавказского узла" от 16:07 23.12.2017. В текст внесены изменения.

источник: корреспондент "Кавказского узла"