12 января 2018, 21:04

Три года после расстрела семьи в Гюмри: инциденты с участием военных продолжаются

Убийство семьи Аветисян 12 января 2015 года, за которое осужден российский солдат-срочник Валерий Пермяков, стало за последние три года наиболее резонансным, но далеко не единственным инцидентом с участием солдат российской военной базы в Гюмри. Соседство с военной базой, неподконтрольной властям Армении, угрожает безопасности местных жителей, убежден правозащитник Артур Сакунц.

Как писал "Кавказский узел", три года назад, 12 января 2015 года, в Гюмри были убиты шесть членов семьи Аветисян. 23 августа 2016 года суд в Армении вынес приговор по этому делу, осудив российского солдата-срочника Валерия Пермякова к пожизненному заключению. 4 мая 2017 российский суд признал справедливым приговор Пермякову, а 18 мая 2017 года осужденный был экстрадирован в Россию.

Массовое убийство в Гюмри – лишь одно из ряда криминальных инцидентов с участием военнослужащих 102-й российской военной базы, говорится в справке "Кавказского узла" "Гюмри: как российская база губила местных жителей".

"У тебя в стране находится целая воинская группировка, которую ты никак не контролируешь. Это же риск сам по себе", - считает глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

По его мнению, 102-я база представляет собой институт российских военных и политических интересов, который "не считается с угрозами нашей безопасности", сообщило 11 января на своем сайте GalaTV.am.

По данным издания, российские власти не выполняют договоренность о том, что на 102-й базе должны служить только контрактники, а все предложения урегулировать вопрос безопасности жителей Гюмри, обеспокоенных соседством с российской военной базой, "остаются на бумаге".

База в Гюмри образована 1 сентября 1994 года. В 2011 году в договор о ней были внесены изменения, и российские военные получили возможность дислоцироваться в Армении как минимум до 2044 года. Задача военной базы - прикрытие южного фланга России и обеспечение защиты Армении как участника договора о коллективной безопасности, говорится в справке "102-я военная база Группы российских войск в Закавказье", размещенной на "Кавказском узле".

Российская военная база представляет угрозу, так как нет гарантий безопасности для жителей Армении, заявил ранее "Кавказскому узлу" глава журналистского клуба "Аспарез" Левон Барсегян.

По его мнению, инциденты с участием российских военных могут быть связаны с отсутствием дисциплины на территории режимного объекта, а власти Армении не в состоянии обеспечить безопасность горожан.

После убийства семьи Аветисян отношение к российским военным изменилось в худшую сторону. При этом горожане не испытывают страха перед военными, но разочарованы в них и стали более осторожными, рассказал в сентябре 2017 года "Кавказскому узлу" экономист Воскан Мартиросян. Мнения Мартиросяна и других жителей Гюмри представлены "Кавказским узлом" в видео "Российские солдаты в Гюмри — залог спокойствия или источник тревоги?".

Напомним, что согласно подсчетам "Кавказского узла", с 2015 по 2017 год в Армении произошло 13 инцидентов, связанных с российскими военнослужащими. Среди них потасовка с участием четырех военных 102-й российской базы, драка с неизвестными, во время которой российский военнослужащий получил ножевые ранения, и попытка российского контрактника ворваться в одну из квартир Гюмри в 2016 году.

На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" опубликована подборка постов "Трагедия в Гюмри глазами блогеров "Кавказского узла", а в разделе "Персоналии" - биография Валерия Пермякова. Материалы, связанные с резонансным преступлением, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Расстрел семьи в Гюмри".