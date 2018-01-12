Магомед Хазбиев. Фото: скриншот видео youtube канала ingushetiyaruorg2010

12 января 2018, 05:41

Ингушский оппозиционер Хазбиев обвинен в оскорблении представителя власти

В деле оппозиционера Магомеда Хазбиева, ранее заподозренного в хранении оружия, появилась статья об оскорблении представителя власти. Поводом стали высказывания Магомеда Хазбиева в социальных сетях. 

Как сообщал "Кавказский узел", 11 января Магомед Хазбиев был задержан по подозрению в незаконном хранении оружия.

25 января 2015 года МВД по Ингушетии сообщило, что Хазбиев и члены его семьи подозреваются в угоне машин и хранении оружия. Оппозиционер расценил это заявление как политическое преследование. Магомед Хазбиев выехал в Грозный, где на него было совершено покушение, в Чечне ему была предоставлена госсзащита. В январе текущего года Хазбиев заявил, что вернется в Ингушетию 11 января, чтобы бороться с коррупцией в республике. В ночь на 8 января во двор дома в Назрани, где проживают родители Хазбиева и семья его брата, была брошена граната, однако Хазбиев не изменил своего решения.

11 января Магомед Хазбиев в 10.00 приехал в Назрановский ГОВД для дачи показаний, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Хазбиева Хеди Ибриева. По ее словам, свою вину ее подзащитный не признает и считает, что его преследуют за оппозиционную и правозащитную деятельность.

«Обстановка в отделе была довольно спокойная. Если раньше, три года назад, дело было в отделе дознания, то сейчас оно находится в следственном отделе, поскольку все сроки дознания уже прошли. Поэтому Магомеда допрашивал следователь. Собственно, это скорее был даже не допрос, а подробный рассказ Магомеда, где он находился, почему он был вынужден остаться в соседней республике, и что предшествовало его решению попросить госзащиту и остаться в Чечне», - рассказала Хеди Ибриева.

Она напомнила, что ее подзащитному было предъявлено обвинение по ст. 222 ч. 1 УК РФ. «11 января в отношении Магомеда возбудили еще одно уголовное дело по ст. 319 УК РФ – оскорбление представителя власти. Для возбуждения уголовного дела по этой статье были взяты за основу его выступления в блогах. Будем проводить экспертизу – есть в его выступлениях состав преступления или нет», - сказала Хеди Ибриева.

Статья 319 УК РФ. Оскорбление представителя власти. Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Она также сказала, что допрос продолжался почти пять часов. «Учитывая то, что мой подзащитный был арестован судебным решением заочно, он был задержан. Его после допроса отправили в СИЗО Карабулака», - сообщила Хеди Ибриева.

Учитывая то обстоятельство, что он добровольно явился, а также то, что он страдает тяжелым заболеванием, относящимся к перечню заболеваний, подлежащих освобождению отбывания от наказания, защита заявила ходатайство об изменении меры пресечения.

«Необходимо для этого провести медосвидетельствование. После того, как мы получим заключение о состоянии здоровья моего подзащитного, будем решать вопрос об изменении меры пресечения», - рассказала адвокат.

В связи с ранее распространенными сообщениями о том, что Магомед Хазбиев подозревался в причастности к угону автомобиля в Ростове-на-Дону, адвокат заявила, что все подозрения против Хазбиева сняты.

"К нему приезжали следователи из Ростова, допрашивали его по факту угона машины, который, якобы, совершил Магомед и его братья. Дело это было закрыто в связи с отсутствием состава преступления", - добавила адвокат.

Утром 11 января во дворе, где проживают родители и семья младшего брата Магомеда Хазбиева, собрались старейшины не только тейпа Нальгиевых, к которому принадлежат Хазбиевы, но и представители других ингушских родов. Собравшиеся выразили поддержку Магомеду Хазбиеву, сообщила Пятимат Юсупова, сестра скончавшегося во время допроса в полиции Магомеда Далиева.

Родственники и друзья Магомеда Хазбиева не удивились тому, что его арестовали и теперь он находится в СИЗО Карабулака, рассказал брат оппозиционера Мурад Хазбиев.

«Мы знали, что так это и будет, Да и сам Магомед нас готовил к тому, что возвращение в Ингушетию – еще не значит, что он сразу придет домой. Другое дело, насколько долго он пробудет под арестом. Надеемся, что невиновность его будет доказана и он вернется в свой дом. Об этом, кстати, говорили и старейшины, которые утром приехали к нам домой», - сказал Мурад.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Состояние здоровья отца Магомеда Хазбиева ухудшилось после взрыва", "В Ингушетии родственники Исмаила Цечоева заявляют о давлении силовиков", "Обстрел дома Хазбиева в Ингушетии не был попыткой покушения, считают эксперты".

Автор: Татьяна Гантимурова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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