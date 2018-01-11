11 января 2018, 05:51

Муцольгов: власти Ингушетии боятся возвращения Хазбиева

Решение оппозиционера Магомеда Хазбиева вернуться в Ингушетию идет вразрез с интересами властей республики, которые боятся слышать правду, считает правозащитник Магомед Муцольгов. Сам Хазбиев заявил, что намерен после возвращения бороться с коррупцией и помогать тем, кто пострадал от противоправных действий чиновников.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 8 января во двор дома в Назрани, где проживают родители Хазбиева и семья его брата, была брошена граната. Сам Магомед Хазбиев подтвердил свое решение вернуться из Чечни в Ингушетию 11 января, несмотря на инцидент с гранатой, и назвал бессмысленными попытки оппонентов запугать его, подчеркнув, что готов даже к тюремному сроку в республике.

Магомед Хазбиев находится под государственной защитой в Чечне с 2015 года в связи с тем, что, по словам оппозиционера, на него неоднократно совершались покушения. 25 января 2015 года МВД по Ингушетии заявило, что Хазбиев и члены его семьи подозреваются в угоне машин и хранении оружия. Оппозиционер расценил это заявление как политическое преследование. 1 февраля 2015 года на Хазбиева было совершено в Грозном покушение, но он не пострадал.

По словам Магомеда Хазбиева, вернувшись в Ингушетию после трехлетнего отсутствия, он продолжит заниматься общественно-политической деятельностью и вместе со своими соратниками будет делать все возможное, чтобы у ингушского народа было право голоса, право выбора и право на жизнь.

Магомед Хазбиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в период пребывания в Чечне под госзащитой был всегда в курсе того, что происходит в Ингушетии.

«Информацию я получал не только из средств массовой информации. Ко мне часто приезжали жители моей республики, в отношении которых были совершены противоправные действия чиновниками или же сотрудниками силовых структур. Помогал советом, находил правозащитников за пределами республики, которые в состоянии были помочь моим землякам. Я не бизнесмен и даже не мелкий предприниматель. Я просто гражданин своей республики, который пытается помочь людям добиться справедливости», - сказал Хазбиев.

Он считает, что в республике пышным цветом расцвела коррупция. «Все знают об этом, но говорить вслух – значит рисковать своей свободой, а то и жизнью. Кроме того, после резких высказываний в адрес власть имущих почти всегда страдают родственники человека, осмелившегося сказать правду: их увольняют с работы, лишают законных социальных выплат. Рычагов отомстить правдолюбцу у власти много. И с этим мы будет бороться все вместе. Это и настораживает высокопоставленных чиновников», - полагает оппозиционер.

Критики властей в Ингушетии подвергаются запугиванию, заявил Муцольгов

Тех, кто не боится сказать правду, власти стараются запугать, считает руководитель правозащитной организации «Машр», автор блога на "Кавказском узле" Магомед Муцольгов.

«Власть боится слышать правду. И тех, кто в чем-то неугоден, кто активно сопротивляется давлению и отстаивает свою точку зрения, кто не лицемерит и не льет елей в адрес руководителей региона, стараются запугать", - сказал он "Кавказскому узлу".

Правозащитник среди примеров запугивания представителей ингушского общества после критики властей назвал случаи с бывшей судьей Зимой Саутиевой и бывшим главным врачом Малгобекской больницы Магомедом Бузуртановым. Муцольгов напомнил, что во дворы домов обоих подбрасывали гранаты, а им самим пришлось покинуть республику, опасаясь за жизнь родных. По его словам, список таких случаев можно продолжить.

Чуть что не по нраву местным руководителям, так во двор человека, осмелившегося сказать правду во всеуслышание, летит граната. И еще ни разу никто не стал основательно заниматься расследованием подобных актов устрашения

"Чуть что не по нраву местным руководителям, так во двор человека, осмелившегося сказать правду во всеуслышание, летит граната. И еще ни разу никто не стал основательно заниматься расследованием подобных актов устрашения... Почему у федеральных структур не возникает резонного вопроса: что происходит в Республике Ингушетия? Почему время от времени зашвыривают гранаты во дворы жителей республики. Ведь по чистой случайности пока что никто не пострадал", - заявил он.

Невозможно надеяться, что при нынешней власти подобные преступления будут расследоваться местными силовиками, считает правозащитник.

«Этими ставшими печальными реалиями нынешнего времени преступлениями должны серьезно заинтересоваться федеральные правоохранительные структуры. Однозначно, руководству республики невыгодно появление в Ингушетии еще одного явного противника действующей власти. Заброшенная граната - это не только акт устрашения, это еще и явный признак того, что местные чиновники боятся. Боятся тех, кто во всеуслышание будет говорить правду», - полагает Муцольгов.

По информации родственников Хазбиева, его дом в Назрани был обстрелян в ночь на 17 февраля 2015 года. Вызванные родственниками сотрудники полиции нашли на месте происшествия 11 пуль, но ни одной гильзы. Хазбиев заявлял, что обстрел является попыткой помешать его оппозиционной активности.

Сестра Магомеда Далиева рассказала о помощи со стороны Хазбиева

Пятимат Юсупова, сестра скончавшегося во время допроса в полиции Магомеда Далиева, рассказала "Кавказскому узлу", что на протяжении длительного времени добивается, чтобы те, кто истязал ее брата, понесли заслуженное наказание, и большую помощь и поддержку в этом вопросе получила от Магомеда Хазбиева.

«За время со дня смерти моего брата мне пришлось услышать столько угроз в свой адрес. Мне было трудно найти адвоката, потому что им тоже угрожали, если они вступят в дело по факту гибели моего брата. Адвоката из Чечни мне помог найти Магомед», - сказала Юсупова.

Как писал "Кавказский узел", начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Тимур Хамхоев и его подчиненный Адлан Хамхоев были задержаны по делу о вымогательстве денег у жителя Азербайджана, позже им была инкриминирована также причастность к смерти 50-летнего Магомеда Далиева и пыткам его жены. 10 марта 2017 года глава Ингушетии заявил, что всего по делу о смерти Далиева арестованы шесть полицейских. После возбуждения дела несколько жителей Ингушетии заявили, что стали жертвами пыток.

По ее словам, ей, медику по образованию, за это время пришлось овладеть еще и азами профессии следователя. «Во многом помогал мне Магомед Хазбиев, подсказывал, куда обратиться, делился телефонами людей, которые могут помочь, давал адреса московских друзей-правозащитников, которые оказывали мне неоценимую помощь. Те, кто попадал в подобные ситуации, могут меня понять, когда, столкнувшись с бедой, ты не знаешь, к кому обратиться, у кого найти защиту и поддержку. Для меня этим человеком стал Магомед Хазбиев", - рассказала она.

Она предполагает, что Хазбиева в Ингушетии "после возвращения ждут новые испытания". "Хочется надеяться, что Магомеда поддержат те, кому он в свое время подставил плечо", - отметила Юсупова.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Автор: Татьяна Гантимурова; источник: корреспондент "Кавказского узла"