11 января 2018, 19:02

Оюб Титиев арестован на два месяца

Шалинский горсуд Чечни сегодня санкционировал арест главы грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиненного в хранении наркотиков в крупном размере.

Как писал "Кавказский узел", глава грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января. Силовики заявили, что у него было найдено около 180 граммов марихуаны. Глава СПЧ Михаил Федотов сегодня попросил председателя Следкома Александра Бастрыкина провести доследственную проверку задержания чеченского правозащитника.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении Титиева меру пресечения в виде ареста на два месяца, до 9 марта.

Решение суда будет обжаловано в пятницу, 12 января, сообщил со слов адвоката Титиева Петра Заикина "Интерфакс".

Титиев на заседании суда заявил, что пакет с наркотиками был подброшен под пассажирское сиденье его машины одним из силовиков, отметил Заикин.

Правозащитный центр "Мемориал" сегодня сообщил, что силовики угрожали близким Оюба Титиева, в частности его сыну и брату. Сам Оюб Титиев рассказал, что силовики принуждали его к самооговору и угрожали возбудить в отношении его родных уголовные дела о содействии терроризму.

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