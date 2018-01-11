Оюб Титиев. Фото: пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал" https://memohrc.org/ru/news_old/zaderzhan-rukovoditel-groznenskogo-predstavitelstva-pravozashchitnogo-centra-memorial

11 января 2018, 19:02

Оюб Титиев арестован на два месяца

Шалинский горсуд Чечни сегодня санкционировал арест главы грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиненного в хранении наркотиков в крупном размере.

Как писал "Кавказский узел", глава грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января. Силовики заявили, что у него было найдено около 180 граммов марихуаны. Глава СПЧ Михаил Федотов сегодня попросил председателя Следкома Александра Бастрыкина провести доследственную проверку задержания чеченского правозащитника.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении Титиева меру пресечения в виде ареста на два месяца, до 9 марта.

Решение суда будет обжаловано в пятницу, 12 января, сообщил со слов адвоката Титиева Петра Заикина "Интерфакс".

Титиев на заседании суда заявил, что пакет с наркотиками был подброшен под пассажирское сиденье его машины одним из силовиков, отметил Заикин.

Правозащитный центр "Мемориал" сегодня сообщил, что силовики угрожали близким Оюба Титиева, в частности его сыну и брату. Сам Оюб Титиев рассказал, что силовики принуждали его к самооговору и угрожали возбудить в отношении его родных уголовные дела о содействии терроризму.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Каляпин: сведения по делу о задержании в Чечне Руслана Кутаева противоречивы", "Правозащитники завершили проверку сообщений о применении к Руслану Кутаеву пыток", "МВД: президент "Ассамблеи народов Кавказа" Кутаев задержан по подозрению в незаконном хранении наркотиков".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 января 2018, 00:57

12 января 2018, 00:10

11 января 2018, 23:58

11 января 2018, 23:52

11 января 2018, 23:32

  • Минюст Армении счел требования Биляна необоснованными

    Медобслуживание в армавирской тюрьме такое же, как и в нубарашенской, поэтому требование участника отряда "Сасна Црер" Армена Биляна о переводе необоснованно, заявили в Минюсте Армении. Сторонники голодающего Биляна в знак протеста попытались сегодня перекрыть проспект в Ереване.

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты