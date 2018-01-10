10 января 2018, 10:45

Жители Южной Осетии вновь остались без света

Южная Осетия, где 9 января из-за сильного ветра начались перебои с подачей электроэнергии, сегодня утром оказалась без света.

Как писал "Кавказский узел", 9 января в результате сильного ветра сработала система защиты на североосетинском участке линий электропередачи. В зоне отключения оказались около 200 жителей Северной Осетии и примерно 70 тысяч человек в Южной Осетии. В 01.05 мск 10 января была включена в работу высоковольтная линия "Фиагдон – Северный Портал", после чего электроэнергия была подана всем потребителям, в том числе и жителям Южной Осетии.

Вся электроэнергия поступает в Южную Осетию из России по 110 КВт линии электропередачи "Зарамаг-Северный портал-Дзау".

После того как минувшей ночью было восстановлено электроснабжение Южной Осетии, перебои с его подачей происходили еще дважды, но аварии оперативно ликвидировались. В 04.57 мск неполадки возникли вновь, и до сих пор они не устранены, передало в 09.43 мск со ссылкой на информацию Минэнерго России ТАСС.

О том, что сегодня утром Южная Осетия вновь полностью осталась без света, рассказал и источник в МЧС Южной Осетии. Он сообщил, что ремонтники обнаружили повреждение линии электропередачи, вызванное сильным шквалистым ветром. Это повреждение находилось в районе минерального источника Багиата, передало в 09.34 мск агентство "Sputnik-Южная Осетия".

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Цхинвале облачно, слабый дождь, ветер восточный дует со скоростью 13 метров в секунду, температура воздуха -3 градуса по Цельсию. Синоптики предполагают, что к утру 11 января осадки прекратятся, а скорость ветра снизится до 5 метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен в легкой версии, имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.