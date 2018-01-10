10 января 2018, 06:37

Подача электроэнергии в Южную Осетию восстановлена

В Северной Осетии устранена авария на электросетях, которая оставила без света около 70 тысяч жителей Южной Осетии.

Как информировал "Кавказский узел", 9 января в результате сильного ветра сработала система защиты на североосетинском участке линий электропередачи. В зоне отключения оказались около 200 жителей Северной Осетии и примерно 70 тысяч человек в Южной Осетии.

"Экспорт электроэнергии в Республику Южная Осетия восстановлен", - сообщается сегодня в 5.20 мск на сайте Ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.

По данным центра, в 01.05 мск была включена в работу высоковольтная линия "Фиагдон – Северный Портал", после чего электроэнергия была подана всем потребителям.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Цхинвале ожидается слабый дождь, ветер со скоростью 13 метров в секунду, температура воздуха -3 градуса. В ночь на 11 января осадки прекратятся, а скорость ветра снизится до 5 м/с. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который также доступен в легкой версии, имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.