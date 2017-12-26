26 декабря 2017, 17:47

Восстановлено электроснабжение Южной Осетии

Ремонтники на четвертый день устранили повреждения на линии, снабжающей электричеством всю Южную Осетию.

Как информировал "Кавказский узел", электроснабжение в Южной Осетии было отключено 23 декабря в связи с аварией. Жители Цхинвала жаловались на то, что за отключением электричества последовали перебои с водо- и теплоснабжением, а в магазинах исчезли хозяйственные свечи.

Всего из-за обильного дождя со снегом на линии электропередачи произошли пять аварий. Все они устранены, подача электричества в республику возобновилась с 17:00 мск, передает "Sputnik Южная Осетия".

Аварии произошли в Дзомагском ущелье. Ряд учреждений в Цхинвале временно находились на резервном снабжении электричеством, сейчас они подключаются к основной линии, информирует "Рес".

В один день с аварией на ЛЭП, 23 декабря, снегопад и лавинная опасность стали причиной прекращения движения по Транскавказской магистрали, связывающей Южную Осетию с Россией. Сегодня трасса была открыта.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Цхинвале без осадков, температура +4 градуса, скорость ветра 11 метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов. Кроме того, сервис доступен в легкой версии.