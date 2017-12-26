Линия электропередач. Фото © Sputnik / Сергей Мальгавко http://sputnik-ossetia.ru/South_Ossetia/20171223/5534951.html

26 декабря 2017, 17:47

Восстановлено электроснабжение Южной Осетии

Ремонтники на четвертый день устранили повреждения на линии, снабжающей электричеством всю Южную Осетию.

Как информировал "Кавказский узел", электроснабжение в Южной Осетии было отключено 23 декабря в связи с аварией. Жители Цхинвала жаловались на то, что за отключением электричества последовали перебои с водо- и теплоснабжением, а в магазинах исчезли хозяйственные свечи.

Всего из-за обильного дождя со снегом на линии электропередачи произошли пять аварий. Все они устранены, подача электричества в республику возобновилась с 17:00 мск, передает "Sputnik Южная Осетия".

Аварии произошли в Дзомагском ущелье. Ряд учреждений в Цхинвале временно находились на резервном снабжении электричеством, сейчас они подключаются к основной линии, информирует "Рес".

В один день с аварией на ЛЭП, 23 декабря, снегопад и лавинная опасность стали причиной прекращения движения по Транскавказской магистрали, связывающей Южную Осетию с Россией. Сегодня трасса была открыта.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Цхинвале без осадков, температура +4 градуса, скорость ветра 11 метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов. Кроме того, сервис доступен в легкой версии.

Примечание:

"Участок Транскама от Бурона до Рокского тоннеля закрыт после камнепада", "Движение на участке Гудаури – Коби Военно-Грузинской дороги запрещено", "Военно-Грузинская дорога закрыта".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

27 декабря 2017, 02:23

27 декабря 2017, 01:24

  • Рабочие "Кавказкабеля" начали получать зарплату за октябрь

    Руководство завода "Кавказкабель" обещает рабочим полностью выплатить зарплату за октябрь до конца года. На месте обанкротившегося предприятия собственник планирует открыть другое и перевести коллектив туда. Работники отнеслись к обещаниям с недоверием.

26 декабря 2017, 23:59

  • Александр Хуруджи сообщил о задержании брата

    Сергей Хуруджи, добивавшийся прекращения уголовного преследования, сегодня был доставлен к следователю, рассказал ростовский бизнесмен Александр Хуруджи, оправданный по делу о незаконном предпринимательстве и хищении денег у "МРСК Юга".

26 декабря 2017, 23:58

  • Защита рассказала о фальсификациях в деле Гезяль Байрамлы

    О фальсификациях в деле заместителя председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гезяль Байрамлы свидетельствуют допущенные таможенниками ошибки и отсутствие видеозаписей с камер наблюдения на пограничном и таможенном постах, заявил адвокат Эльчин Садыгов.

26 декабря 2017, 23:52

  • МЧС предупредило о лавиноопасности на юге России

    Экстренное предупреждение об опасности схода лавин объявлено до вечера 27 декабря в горах Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана и Чечни.

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты