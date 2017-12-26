26 декабря 2017, 02:08

Жители Цхинвала пожаловались на дефицит свечей в магазинах

Жители столицы Южной Осетии в связи с отсутствием электричества сообщили о перебоях с теплоснабжением и водоснабжением в домах. Для освещения в квартирах им приходится использовать церковные свечи, поскольку в магазинах почти исчезли обычные восковые свечи. Роддом Цхинвала продолжает работать, несмотря на отсутствие дизельного генератора, передает корреспондент "Кавказского узла".

Как информировал "Кавказский узел", электроснабжение в Южной Осетии было отключено 23 декабря в связи с аварией. В тот же день было остановлено движение по Транскавказской магистрали в связи с сильным снегопадом и лавинной опасностью. 25 декабря правительство Южной Осетии запросило поддержку МЧС России в устранении обрывов на линиях электропередачи, из-за которых в республике третий день нет электричества.

У роддома в Цхинвале нет дизельного генератора, который нужен врачам для работы, сообщил 25 декабря корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник роддома. "Света нет, инструменты надо стерилизовать, но медперсонал продолжает работать, а женщины продолжают рожать", - сказал он.

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Цхинвала рассказали, что на фоне отсутствия электроснабжения в домах также наблюдаются перебои с отоплением и водоснабжением, до устранения аварии на электросетях в университете, школах и детских садах прекращены занятия и отложено проведение предновогодних утренников.

Местные жители жалуются, что не могут узнать о дате устранения аварии, поскольку мобильные телефоны у многих разрядились. Некоторые цхинвальцы рассказали, что заряжают телефоны от машинных аккумуляторов, другие приносят их в учреждения, где элетричество есть за счет дизельных генераторов.

По словам жителя Цхинвала Михаила, в магазинах города сложно найти обычные восковые свечи. "Есть ароматизированные дорогие свечи, новогодние свечи для интерьера, но обычных восковых нет практически. Ищем, не можем найти. Так же и мои знакомые", - сказал он.

Опрошенные цхинвальцы рассказали, что закупили церковные свечи, чтобы с наступлением сумерек зажигать их в домах.

"Вечером страшно очень бывает. В окно выглянешь и ни зги не видать. Везде мрак", - сказала молодая жительница столицы Зарина Бесаева.

При этом, по словам местных жителей, в магазинах почти вдвое повысилась цена на батарейки. "Вечерами в доме без света удобно передвигаться с фонарем. Зашел в магазин за батарейками, те, что стоили 20 рублей, теперь стоят 40 рублей", - сообщил, в частности, пенсионер Володя.

Горожане отмечают, что во многих домах прохладно из-за отсутствия отопления и возможности использовать электрические обогреватели.

По словам молодой мамы Милены, последние два дня она с семьей вынуждена ночевать в верхней одежде, чтобы не замерзнуть. "Искупаться не можем, потому что и холодно в доме, и воды нет", - отметила она.

Кроме того, часть жителей Цхинвала не могут вернуться домой в связи с ограничением движения по Транскаму после схода снежных лавин.

Первый коридор дали в 17.00 мск 25 декабря, по нему проехал в Цхинвал глава республики Анатолий Бибилов, который также не смог в течение двух дней попасть в Южную Осетию, сообщил "Кавказскому узлу" сотрудник правительства республики.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Цхинвале умеренный дождь, температура +2 градуса, скорость ветра 12 метров в секунду. Днем осадки прекратятся, будет облачно, воздух прогреется до +4 градусов, скорость ветра снизится до 11 метров в секунду. В течение суток 27 и 28 декабря также ожидается облачная погода, без осадков, сила ветра снизится до 5 метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов. Помимо этого, сервис доступен в легкой версии.

Автор: Арсен Козаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"