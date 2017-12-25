25 декабря 2017, 17:57

Южная Осетия попросила Россию о помощи в устранении аварии

Правительство Южной Осетии запросило поддержку МЧС России в устранении обрывов на линиях электропередачи, из-за которых в республике нет электричества, заявил сегодня премьер-министр Эрик Пухаев.

Как сообщал "Кавказский узел", электроснабжение в Южной Осетии было отключено 23 декабря из-за аварии.



"Мы запросили у МЧС России вертолет для обследования местности", - цитирует сегодня Эрика Пухаева РЕС.

Глава кабмина добавил, что югоосетинским энергетикам приходится работать по пояс в снегу. "Обрывов очень много, поскольку выпало много снега и кабели под таким грузом рвутся", - заявил он.

Новый обрыв линии электропередачи, обеспечивающей Южную Осетию электроэнергией, был обнаружен в 4 км от дороги в глубине Дзомагского ущелья, сообщили сегодня в МЧС республики.

"На данный момент оцениваются возможности ремонта, потребности техники. Возможно, придется пробивать дорогу, чтобы доставить технику", - заявил замминистра ведомства Ацамаз Бестауты.



В ведомстве также отметили, что сегодня ожидать включения подачи электроэнергии не стоит, сообщает "Sputnik-Южная Осетия".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Цхинвале дождь, температура +1 градус тепла, скорость ветра 15 метров в секунду. В ночь на 26 декабря ожидается облачность, похолодает до -3 градусов. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов. Кроме того, сервис доступен в легкой версии.