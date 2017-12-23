23 декабря 2017, 15:56

Электроснабжение отключено в Южной Осетии

Южная Осетия осталась без электричества из-за непогоды на североосетинском участке линии электропередачи.

Перебои с электроснабжением начались в Южной Осетии минувшей ночью, сообщил гендиректор ГУП "Энергоресурс" Алан Габараев.

По его словам, электрики в Северной Осетии сообщили, что ищут причину аварии. Сроки, в которые подача электричества будет восстановлена, пока неизвестны, отметил Габараев, сообщает "Sputnik Южная Осетия".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Цхинвале сильный дождь, температура +8 градусов, скорость ветра 8 метров в секунду. В ночь на 24 декабря ожидается умеренный дождь, воздух охладится до +13 градусов, скорость ветра не изменится. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов. Кроме того, сервис доступен в легкой версии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что из-за сильного снегопада сегодня закрылся проезд по Транскавказской магистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией.