23 декабря 2017, 14:45

Проезд по Транскаму закрыт

Движение по Транскавказской магистрали на участке между Буроном и Северным порталом Рокского тоннеля прекращено из-за сильного снегопада и лавинной опасности.

Дорога закрыта сегодня с 13:00 мск в соответствии с рекомендацией Северо-Кавказской военизированной службы по активному воздействию на гидрометеорологические процессы.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок по Транскавказской магистрали до нормализации погоды, говорится на сайте МЧС Северной Осетии.

О закрытии трассы для всех видов транспорта объявило и МЧС Южной Осетии, информирует "Рес".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 декабря Транскам также закрывался из-за плохих погодных условий.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, проходящий через Главный Кавказский хребет. Начинается в российском Владикавказе и заканчивается в грузинском Гори. Справка о Транскавказской магистрали размещена "Кавказским узлом" в разделе "Справочник".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Алагире сегодня днем слабый дождь, температура воздуха +15 градусов. Скорость ветра 14 метров в секунду. В ночь на 24 декабря без осадков, -1, ветер стихнет до 4 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.