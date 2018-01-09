09 января 2018, 23:18

Жители Южной Осетии остались без электричества

Сильный ветер привел к отключению линии электропередачи, снабжающей Южную Осетию.

По данным Минэнерго России, отключение произошло сегодня в 19:53 мск из-за срабатывания системы защиты на североосетинском участке ЛЭП. Непогода пока не позволяет восстановить электроснабжение.

В Северной Осетии остались без электричества 200 человек, в Южной Осетии - около 70 тысяч человек, говорится в сообщении на сайте Минэнерго.

Ветер приводит к замыканиям на ЛЭП, пояснил гендиректор южноосетинского ГУП "Энергоресурс" Алан Габараев. "Электроэнергию приходится отключать, но электроснабжение республики скоро восстановится", - цитирует Габараева "Рес".

"Кавказский узел" писал, что ранее электроснабжение отключалось в Южной Осетии с 23 по 26 декабря 2017 года.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью ветер в Цхинвале дует со скоростью 10 метров в секунду, осадков нет, температура воздуха +2 градуса. Днем 10 января ветер усилится до 13 м/с, похолодает до -3, прогнозируются слабые осадки. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов. Кроме того, сервис доступен в легкой версии.

Примечание:

"Движение по Транскаму от Бурона до Рокского тоннеля открыто", "Движение по Транскаму на участке от Бурона до Рокского тоннеля закрыто из-за снегопада", "Участок трассы от Бурона до Рокского тоннеля открыт".

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