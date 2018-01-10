10 января 2018, 17:19

Грузинскую оппозицию воодушевило назначение Долидзе в совет юстиции

Анна Долидзе, ранее возглавлявшая "Ассоциацию молодых юристов Грузии", на посту представителя президента в Высшем совете юстиции сумеет привлечь внимание общества к проблемам в судебной системе страны, заявили опрошенные "Кавказским узлом" оппозиционные политики.

Как писал "Кавказский узел", 17 января 2014 года стало известно о том, что в конкурсе на должность члена Высшего совета юстиции, в котором участвовали 14 кандидатов, победил юрист Вахтанг Мчедлишвили, который представлял организацию "Адвокаты Грузии за независимую профессию".

Президент Грузии 8 января назначил своего парламентского секретаря Анну Долидзе на место Вахтанга Мчедлишвили, чей срок пребывания на посту члена Высшего совета юстиции истекает 16 января.

Глава государства объяснил это решение желанием усовершенствовать "законодательную базу в системе правосудия", которая сделала бы Высший совет юстиции "до конца прозрачным и эффективным", сообщил в тот же день "Sputnik Грузия".

Высший совет юстиции - независимый орган, контролирующий судебную систему Грузии. В компетенцию совета входят, в частности, вопросы назначения судей в общие суды, повышение квалификации и оценка их дисциплины. Совет состоит из 15 человек - председателя Верховного суда, восьми судей, избранных членами Конференции судей, пяти человек, назначенных парламентом, и одного представителя президента, уточнило издание.

В 2004-2006 годах Анна Долидзе была президентом правозащитной организации "Ассоциация молодых юристов Грузии". С 2006 года она была одним из лидеров общественной кампании с требованием наказать виновных в убийстве Сандро Гиргвлиани. В августе-ноябре 2008 года Долидзе работала в НПО Russian Justice Initiative (South Ossetia/Moscow, Russia) и расследовала нарушения прав людей в "Пятидневной войне". В феврале 2015 года Долидзе была одним из кандидатов на должность главы Верховного суда Грузии, а в мае того же года была назначена замминистра обороны страны.

Новым парламентским секретарем президента Георгий Маргвелавшили назначил юриста Анну Нацвлишвили, которая в 2008-2011 годах работала в правозащитной организации «Центр прав человека» и в офисе международной организации на Южном Кавказе «Международная тюремная реформа», а в 2014-2017 годах трижды избиралась председателем "Ассоциации молодых юристов Грузии", сообщило 9 января "Новости-Грузия".

Система правосудия пока не заслужила доверие грузинского общества, а Высший совет юстиции - один из органов, обеспечивающих независимость системы правосудия, пояснил 8 января Георгий Маргвелашвили в эфире "Рустави 2", представляя Анну Долидзе как представителя президента в Совете.

В свою очередь Анна Долидзе заявила на брифинге, проведенном в администрации президента, что видит свою главную задачу на новом посту в том, чтобы суд "предоставлял такие услуги, которые будут своевременными и качественными", передал корреспондент "Кавказского узла".

Член Высшего совета юстиции Вахтанг Мчедлишвили, место которого займет Анна Долидзе, выразил уверенность, что Долидзе хорошо проявит себя на этой должности. «Я уверен, что деятельность будущего члена Высшего совета юстиции будет результативной», — сказал Мчедлишвили в эфире Общественного Вещателя 8 января.

Долидзе способна привлечь внимание общества к проблемам судебной системы

Реальных рычагов воздействия на судебную систему у представителя президента в Высшем совете юстиции нет, но Анна Долидзе сможет "привлечь внимание медиа, общественности", считает лидер партии "Новые правые" Манана Начхебия.

"Я считаю, что у нее есть все качества [чтобы] успешно справиться со своими обязанностями. Имею в виду и профессиональные и личные качества. У нее будут такие же права и полномочия, как у остальных членов Совета юстиции... Может, ее голос не будет решающим, но у общественности будет возможность услышать особое мнение и сделать вывод", - сказала 9 января корреспонденту "Кавказского узла" Манана Начхебия.

Она отметила, что на посту парламентского секретаря президента Анна Долидзе "последовательно отстаивала демократические принципы".

Глава парламентской фракции ЕНД Роман Гоцеридзе также расценил назначение Долидзе как "хорошее назначение". "Одна яркая фигура теперь появится в клановой системе. Она не сможет изменить весь климат, баланс сил, но будет бороться и доводить истину до общества", - сказал 9 января корреспонденту "Кавказского узла" политик.

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"