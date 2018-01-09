09 января 2018, 20:40

Правозащитники призвали пристально следить за делом Титиева

У руководителя грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева при досмотре изъята марихуана весом примерно 180 граммов, заявили в МВД по Чечне. Власти Чечни давно интересовались деятельностью правозащитника, с учетом судьбы похищенной и убитой Натальи Эстемировой есть все основания опасаться за Титиева, заявили опрошенные “Кавказским узлом” правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром в Чечне силовики задержали руководителя грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. По данным правозащитников, Титиев был доставлен в РОВД Курчалоевского района.

Адвокат Оюба Титиева сообщил, что на его подзащитного завели дело о хранении наркотиков. Ситуация с Титиевым абсолютно схожа с делом правозащитника Руслана Кутаева и корреспондента "Кавказского узла" Жалауди Гериева, отметила "Новая газета".

Правозащитники напомнили о судьбе Эстемировой

Адвокату Титиева удалось встретиться в здании Курчалоевского РОВД со следователем, расследующим дело правозащитника, сообщила директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

"Адвокату Аслану Тельхигову удалось пообщаться со следователем. Правозащитник заподозрен в незаконном хранении наркотиков", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Сокирянская.

Екатерина Сокирянская также подчеркнула, что "опасения за жизнь Титиева были не на пустом месте".



"Мы помним, что сотрудницу представительства Правозащитного центра Наталью Эстемирову в 2009 году при схожих обстоятельствах, по дороге на работу, задержали вооруженные люди. В результате она была найдена убитой", - напомнила Сокирянская.

"Оюб Титиев жив, но мы опасались, что он будет подвергнут пыткам или против него будет сфабриковано уголовное дело. Так в итоге, по моему мнению, и произошло - дело в отношении правозащитника является сфабрикованным", - сказала Сокирянская.

В свою очередь председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина отметила, что "власти Чечни уже давно проявляли опасный интерес к деятельности Оюба Титиева". "По отношению к Титиеву давно уже были разговоры, что "им интересуются", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Ганнушкина.

Уполномоченный по правам человека в России и глава президентского Совета по правам человека пообещали разобраться в ситуации с уголовным преследованием Титиева, напомнила программный директор по России правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Локшина.

"Надеемся на скорое освобождение Титиева, но крайне обеспокоены ситуацией с его преследованием" - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Локшина.

Местонахождение Оюба Титиева установлено





Замминистра МВД по Чечне Апти Алаудинов подтвердил уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, что Оюб Титиев содержится в Курчалоевском РОВД. Об этом сообщил Правозащитный центр "Мемориал".



"Алаудинов пообещал Москальковой, что в ближайшее время к нему допустят правозащитников, членов ОНК и адвоката, предоставленного «Мемориалом»", - говорится в поступившем "Кавказскому узлу" релизе ПЦ "Мемориал".

В свою очередь в МВД по Чечне утверждают, что машина Титиева была остановлена полицейскими "в ходе профилактических мероприятий".

"На автодороге Ойсхар – Курчалой - Мескер-Юрт для проверки документов была остановлена автомашина марки ВАЗ-111930 "Лада Калина" под управлением жителя Курчалоевского района Оюба Титиева 1957 года рождения. При досмотре машины в ее салоне полицейскими обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД по Чечне.

В сообщении также утверждается, что "изъятое вещество направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр МВД по Чечне".

Хранение марихуаны (конопля, растение рода Cannabis) в размере более 100 граммов квалифицируется как хранение наркотиков в крупном размере, следует из таблицы "Значительный, крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих наркотические средства", размещенной на сайте "Консультант-Плюс". Хранение наркотиков в крупном размере наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

источник: корреспондент "Кавказского узла"