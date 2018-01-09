09 января 2018, 20:40
Правозащитники призвали пристально следить за делом Титиева
У руководителя грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева при досмотре изъята марихуана весом примерно 180 граммов, заявили в МВД по Чечне. Власти Чечни давно интересовались деятельностью правозащитника, с учетом судьбы похищенной и убитой Натальи Эстемировой есть все основания опасаться за Титиева, заявили опрошенные “Кавказским узлом” правозащитники.
Как сообщал "Кавказский узел", сегодня утром в Чечне силовики задержали руководителя грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. По данным правозащитников, Титиев был доставлен в РОВД Курчалоевского района.
Адвокат Оюба Титиева сообщил, что на его подзащитного завели дело о хранении наркотиков. Ситуация с Титиевым абсолютно схожа с делом правозащитника Руслана Кутаева и корреспондента "Кавказского узла" Жалауди Гериева, отметила "Новая газета".
Правозащитники напомнили о судьбе Эстемировой
Адвокату Титиева удалось встретиться в здании Курчалоевского РОВД со следователем, расследующим дело правозащитника, сообщила директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.
"Адвокату Аслану Тельхигову удалось пообщаться со следователем. Правозащитник заподозрен в незаконном хранении наркотиков", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Сокирянская.
Екатерина Сокирянская также подчеркнула, что "опасения за жизнь Титиева были не на пустом месте".
"Мы помним, что сотрудницу представительства Правозащитного центра Наталью Эстемирову в 2009 году при схожих обстоятельствах, по дороге на работу, задержали вооруженные люди. В результате она была найдена убитой", - напомнила Сокирянская.
"Оюб Титиев жив, но мы опасались, что он будет подвергнут пыткам или против него будет сфабриковано уголовное дело. Так в итоге, по моему мнению, и произошло - дело в отношении правозащитника является сфабрикованным", - сказала Сокирянская.
В свою очередь председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина отметила, что "власти Чечни уже давно проявляли опасный интерес к деятельности Оюба Титиева". "По отношению к Титиеву давно уже были разговоры, что "им интересуются", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Ганнушкина.
Уполномоченный по правам человека в России и глава президентского Совета по правам человека пообещали разобраться в ситуации с уголовным преследованием Титиева, напомнила программный директор по России правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Локшина.
"Надеемся на скорое освобождение Титиева, но крайне обеспокоены ситуацией с его преследованием" - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Локшина.
Местонахождение Оюба Титиева установлено
Замминистра МВД по Чечне Апти Алаудинов подтвердил уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, что Оюб Титиев содержится в Курчалоевском РОВД. Об этом сообщил Правозащитный центр "Мемориал".
"Алаудинов пообещал Москальковой, что в ближайшее время к нему допустят правозащитников, членов ОНК и адвоката, предоставленного «Мемориалом»", - говорится в поступившем "Кавказскому узлу" релизе ПЦ "Мемориал".
В свою очередь в МВД по Чечне утверждают, что машина Титиева была остановлена полицейскими "в ходе профилактических мероприятий".
"На автодороге Ойсхар – Курчалой - Мескер-Юрт для проверки документов была остановлена автомашина марки ВАЗ-111930 "Лада Калина" под управлением жителя Курчалоевского района Оюба Титиева 1957 года рождения. При досмотре машины в ее салоне полицейскими обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД по Чечне.
В сообщении также утверждается, что "изъятое вещество направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр МВД по Чечне".
Хранение марихуаны (конопля, растение рода Cannabis) в размере более 100 граммов квалифицируется как хранение наркотиков в крупном размере, следует из таблицы "Значительный, крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих наркотические средства", размещенной на сайте "Консультант-Плюс". Хранение наркотиков в крупном размере наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
В 2017 году представители правозащитной организации Amnesty International (AI) на презентации ежегодного доклада о правах человека в мире заявили об усилении давления на правозащитников и журналистов в Чечне. Правозащитники, в том числе, указали на то, что по сфабрикованному делу был осужден корреспондент "Кавказского узла" Жалауди Гериев. Новости по делу Гериева собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Дело Гериева", в разделе "Справочник" опубликован материал "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования", а в разделе "Персоналии" - биография Жалауди Гериева.
Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".
источник: корреспондент "Кавказского узла"