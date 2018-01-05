05 января 2018, 16:33

5,4 миллиона выделены на газификацию двух хуторов Ростовской области

Деньги на строительство газопровода к хуторам Русско-Власовский и Новопроциков выделены из резервного фонда Ростовской области, сообщили власти.

По решению губернатора Василия Голубева из резервного фонда Ростовской области направлено 5,4 миллиона рублей на оплату проектно-сметной документации по распределительным газопроводам в хуторах Русско-Власовский и Новопроциков Морозовского района, сообщила сегодня пресс-служба правительства области.

Газификация этих двух населенных пунктов предусмотрена областной госпрограммой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.

Строительство газопровода к хутору Русско-Власовский запланировано на 2018 год, отмечается в сообщении.

"Кавказский узел" писал также, что 28 декабря 2017 года в чеченском селе Цоци-Юрт была открыта новая ветка газопровода. Она позволила людям отказаться от покупки дров и использования электронагревателей, сообщили местные жители.

Примечание:

"Газоснабжение в поселке Терскол восстановлено", "Грозненцы рассказали об отключениях газа за долги", "Не менее 15 раз отключалось газоснабжение с начала года в Чечне".

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