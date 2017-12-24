24 декабря 2017, 19:42
Газоснабжение в поселке Терскол восстановлено
Авария на газопроводе в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии устранена, подача газа возобновлена.
Как сообщал "Кавказский узел", жители Терскола остались сегодня без газа после того, как ратрак повредил газопровод диаметром 25 мм.
Аварийно-восстановительные работы на газопроводе были завершены к 14.57 мск, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Возобновлена подача газа в дома и гостиницы, отключенные из-за повреждения газопровода ратраком", - цитирует сотрудника АО "Газпром газораспределение "Нальчик" "Интерфакс".
"Два человека пострадали при взрыве газа в Нальчике", "Восстановлено газоснабжение заблокированных в Кабардино-Балкарии сел", "Восстановлено прекращенное из-за селя газоснабжение в Эльбрусском районе".
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