02 января 2018, 13:43

Запуск газопровода обрадовал жителей Цоци-Юрта

Открытие новой ветки газопровода 28 декабря 2017 года позволило жителям чеченского села Цоци-Юрт отказаться от покупки дров и использования электронагревателей, сообщили местные жители.

"В селе Цоци-Юрт на минувшей неделе открыли новую газовую линию. Это позволило решить проблему газоснабжения более 7000 жителей селения", - сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Курчалоевского района, отметив, что всего в Цоци-Юрте живут более 20 тысяч человек.

Он уточнил, что газопровод длиной 4 километра был проложен "за неполные два месяца". "Теперь все жители Цоци-Юрта в полной мере обеспечены газом для бытовых нужд", - сказал сотрудник районной администрации.

В центральной части села проблем с газоснабжением не было, а жителям окраины Цоци-Юрта приходилось отапливать дома дровами, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Хадишат. "У нас газа или не было вообще, или он был настолько слабым, что даже не удавалось обогреть комнаты. 28 декабря [2017 года] нам открыли новую линию, и теперь эта проблема разрешилась", - рассказала женщина.

"В доме было так холодно, что детей приходилось укладывать спать в теплой одежде", - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Ахмад.

Он отметил, что для отопления приходилось использовать и электронагревательные приборы. "Это очень накладно, счетчики «накручивали» по несколько тысяч рублей в месяц. Хорошо, что теперь все это осталось позади", - сказал житель Цоци-Юрта.

Газоснабжение большинства населенных пунктов Курчалоевского района появилось только в последние годы, отметила местная жительница Малкан.

"В горных и предгорных селах газа не было даже во времена СССР. Приходилось топить дровами или углем. На зиму нужно было заготавливать 3-4 машины дров как минимум. Еще была проблема с водоснабжением, поскольку в селах отсутствовало центральное водоснабжение. Эти вопросы, надо сказать, власти всерьез взялись решать в последние годы. Прежде о газе или воде в доме мы могли только мечтать", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

источник: корреспондент "Кавказского узла"