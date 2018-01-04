04 января 2018, 23:15

Байрамлы назвала свой арест местью властей Азербайджана

Зампред партии Народного фронта Азербайджана Гезяль Байрамлы, обвиненная в контрабанде, рассказала сегодня в суде, каким образом ей были подброшены деньги. Свое преследование она назвала местью за политическую и правозащитную деятельность.

Как сообщал "Кавказский узел", на предварительных слушаниях по делу зампреда партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Гязель Байрамлы в Газахском райсуде 30 ноября и 1 декабря судья отклонил все ходатайства защиты, а 13 декабря прокурор огласил обвинительный акт. Подсудимая вину не признала и отказалась давать показания до завершения допроса свидетелей.

Гезяль Байрамлы была задержана 25 мая при возвращении из Грузии и арестована по обвинению в контрабанде. По версии азербайджанских пограничников, у активистки при себе были незадекларированные 12 тысяч долларов. Байрамлы отвергла обвинения.



На сегодняшнем заседании по делу Байрамлы суд заслушал показания последнего свидетеля по делу, сотрудника Государственного таможенного комитета Фахри Ализаде. Этот свидетель не явился на предыдущее судебное заседание и суд решил организовать его принудительный привод, рассказал наблюдавший за процессом репортер газеты "Азадлыг" Тезахан Мираламли корреспонденту "Кавказского узла".

«Из слов Фахри Ализаде выяснилось, что он не проводил обыск в сумке Гезяль Байамлы и не видел момент обнаружения там денег. Он лишь сообщил, что сел за проверочный монитор, когда его коллега пошла проводить досмотр Байрамлы в другой комнате», - рассказал Мираламли.

Когда допрос последнего свидетеля был окончен, суд заслушал показания самой Гезяль Байрамлы.

"Байрамлы заявила, что ее арест был спланирован и организован сотрудниками (силовых органов и спецслужб) по согласованию с политическим руководством страны. Байрамлы отметила, что ее арест давно готовился.", - передал Тезахан Мираламли.

Оппозиционерка напомнила, что в октябре 2016 года силовики вызывали ее в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и грозили арестом, если она не прекратит «антигосударственные преступления». Сама Байрамлы связала эти угрозы со своей деятельностью по защите политических заключенных, фигурантов "Нардаранского дела". Вскоре Байрамлы начала получать угрозы по телефону и обратилась в связи с этим в правоохранительные органы, однако дело, по ее словам, так и не было объективно расследовано. После этих слов судья Агарзы Самедов перебил подсудимую, потребовав "говорить по существу", рассказал Мираламли.

Гязель Байрамлы отметила, что власти усилили давление на нее после парламентских выборов 2010 года, и с тех пор она неоднократно подвергалась штрафам, задержаниям и арестам за участие в мирных акциях протеста.

«Байрамлы напомнила, что на тех выборах она была кандидатом в депутаты и выступила на теледебатах против кандидата от власти, зампреда и исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедова», - сообщил журналист.

13 апреля 2017 года Европейский суд по правам человека постановил выплатить по 10 тысяч евро каждому из 22 азербайджанских активистов, пожаловавшихся на нарушение их прав во время парламентских выборов 2010 года. Одним из заявителей иска в ЕСПЧ была Байрамлы.

Гязель Байрамлы объяснила суду, что часто выезжала в Грузию для медицинского обследования и лечения, и что в связи с болезнью ее четыре раза прооперировали в Грузии.

«Байрамлы рассказала, что перед ее последней майской поездкой в Грузию провластные СМИ опубликовали лживые статьи о ней - якобы она с журналистом Афганом Мухтарлы и другими лицами встречается в Грузии с представителями международных организаций и получает деньги на финансирование оппозиции. По ее мнению, в ходе последней поездки за ней велась слежка», - отметил Мираламли.

Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, уехавший в Грузию в 2014 году, сообщил 30 мая 2017 года, что его похитили и доставили в Баку. Мухтарлы в нарушении границы, контрабанде и сопротивлении пограничнику. Слушания по делу Мухтарлы начались 14 декабря, журналист не признал вину и заявил о политической мотивации дела.

В день возвращения из Грузии, 25 мая, Байрамлы, по ее словам, остановили на паспортном контроле и заставили подождать под предлогом того, что в системе возникли проблемы. Затем ей сообщили, что «система заработала» - активистку пригласили пройти контроль, но на контроле обнаружились «проблемы с паспортом» и ее повели в кабинет начальника.

«Гезяль Байрамлы сообщила, что ее повели по узкому, грязному, темному коридору. Там ее кто-то взял под руку со словами «я вам помогу», и Байрамлы в этот момент почувствовала, что этот человек что-то бросил в ее сумку. После этого сопровождающий сказал, что надо возвращаться и пройти таможенный контроль, спешно повел ее туда. В этот момент она успела позвонить лидеру ПНФА Али Керимли и сказать ему, что ей в сумку что-то подложили. Сотрудница таможни, просмотревшая через устройство для досмотра вещи Байрамлы, объявила, что «там 12 тысяч долларов». Байрамлы спросила, откуда она знает сумму, если деньги еще не пересчитаны», - передал журналист, присутствовавший в зале суда.

«Обращаясь к находившимся в зале активистам, Байрамлы, сказала, что готова отбыть максимальный срок, но никакое наказание не удержит ее от политической борьбы», - заключил Мираламли.

После выступления Байрамлы судья объявил, что следующее заседание состоится 10 января. «На следующем заседании планируется исследование документов. Затем последуют выступления прокурора, адвокатов и самой Байрамлы, после чего суд вынесет приговор. Мы считаем, что суд не доказал вину Байрамлы - никаких достоверных вещественных доказательств ее вины не было представлено. Не было экспертизы отпечатков пальцев на купюрах, якобы принадлежащих Байрамлы, не было представлено ни одной видеозаписи с пограничного и таможенного контроля, хотя мы ходатайствовали об этом и на предварительном следствии и в суде», - сказал адвокат Эльчин Садыгов корреспонденту "Кавказского узла"

В Газахском районном суде подтвердили, что следующее судебное заседание по делу Байрамлы назначено на 10 января.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"