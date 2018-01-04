04 января 2018, 18:24

Грузинский телеведущий признан виновным в сексуальном притеснении коллеги

Суд в Тбилиси признал известного телеведущего Шалву Рамишвили виновным в сексуальном домогательстве к журналистке Татии Самхарадзе, обязал его возместить моральный ущерб в размере около 770 долларов.

Решение по делу о сексуальных притеснениях вынес Тбилисский городской суд. В сексуальных притеснениях Рамишвили обвиняла журналистка Татиа Самхарадзе.

Суд признал Рамишивли виновным на основании представленных истцом улик и обязал возместить Самхарадзе моральный ущерб в размере 2 тысяч лари (примерно 770 долларов), сообщает 3 января телеканал Rustavi2.

По информации телеканала, бывшая сотрудница телекомпании "Имеди" (Imedi) с апреля 2016 года пыталась доказать, что Рамишвили, который на тот момент был ведущим и ее начальником на телеканале, предлагал ей продвижение по карьерной лестнице в обмен на сексуальную связь. Главным доказательством были смс-сообщения, отправленные с телефонного номера Рамишвили.



Татиа Самхарадзе стала первой женщиной в Грузии, пожаловавшейся в суд на своего начальника из-за сексуальных домогательств, отмечает сегодня издание JAM News в материале “Грузинская журналистка выиграла в суде у своего бывшего начальника дело о сексуальных домогательствах”. Со своей стороны, Шалва Рамишвили утверждает, что это он выиграл дело в суде, так как “там не было речи ни о дискриминации, ни о домогательствах”, говорится в материале издания.

“Самое важное это подтверждение судом факта сексуальных домогательств и присуждение выплаты компенсации за моральный ущерб… Это, на мой взгляд, очень важно для всех, у кого была такая проблема”, — цитирует сегодня Самхарадзе издание on.ge.

В июле 2016 года украинская активистка Анастасия Мельниченко инициировала в социальных сетях флешмоб #ЯнеБоюсьСказать. Несколько тысяч украинских и российских женщин рассказали под этим хэштегом о пережитом сексуальном насилии. Участницы призвали женщин с Кавказа присоединиться к флешмобу, и некоторые это сделали. Но в целом жительницы Кавказа боятся отстаивать свои права, заявили тогда опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

По данным международных правозащитных организаций, в Грузии и в других странах Южного Кавказа права женщин регулярно нарушаются. В июле 2016 года участницы акции протеста в Тбилиси призвали власти Грузии подписать Стамбульскую конвенцию - первое европейское соглашение по борьбе с насилием над женщинами и домашним насилием.