Вид Владикавказа. Фото Sputnik / Анна Кабисова, http://sputnik-ossetia.ru/North_Ossetia/20171222/5527358.html

04 января 2018, 13:58

Строительство соцобъектов почти на 9 миллиардов анонсировано в Северной Осетии

Глава правительства России Дмитрий Медведев распорядился направить на строительство и реконструкцию социальных объектов в Северной Осетии 8,2 млрд рублей. Предполагается также дополнительное финансирование еще на 600 тысяч рублей.

Мероприятия, утвержденные документом, позволят улучшить качество коммунальных услуг в республике, создать благоприятные условия для жизни людей, улучшить условия обучения в образовательных организациях, уверены в правительстве.

"Перечень сформирован исходя из необходимости решения первостепенных проблем Республики Северная Осетия – Алания и включает 50 мероприятий, предусматривающих строительство и реконструкцию объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства республики", - говорится в документе, опубликованном сегодня на сайте правительства России.

Для этих целей с 2018 по 2025 год планируется потратить 8,8 млрд рублей, из них 8,2 млрд рублей - из федерального бюджета.

Глава республики Вячеслав Битаров еще в мае 2017 года сообщал, что в республике имеется много проблемных объектов. "Есть проблемы и в городе, и в районах с больницами, со школами. Только на ремонтные работы в школах требуется 700 млн рублей. В бюджете таких денег нет. Вопрос был поставлен у президента, он согласился", - процитировал Битарова "15-й регион".

"Кавказский узел" ранее писал, что дефицит бюджета Северной Осетии на 2017 год составил 667 млн 653 тысячи рублей. В августе 2017 года североосетинский информационный портал "Абон" сообщил о письме из Минфина главе Северной Осетии Вячеславу Битарову, в котором было сказано, что проведение неэффективной долговой и бюджетной политики может стать причиной инициации отрешения от занимаемой должности руководителя региона.

Примечание:

"В инвестпрограмму Владикавказа включены проекты по ремонту мостов", "Озвучена стратегия развития сельского хозяйства Северной Осетии", "Таймураз Мамсуров опроверг информацию о своей досрочной отставке".

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