04 января 2018, 12:00

Контрактник задержан за ранение сослуживца под Волгоградом

32-летний военнослужащий-контрактник бригады внутренних войск в городе Калач-на-Дону тяжело ранил ножом своего сослуживца, сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 1 января. 32-летний мужчина получил проникающее ножевое ранение в грудь и был госпитализирован в центральную районную больницу Калачевского района.

"Удар был нанесен в сердце, но лишь каким-то чудом лезвие ножа прошло мимо. За совершение преступления задержан 32-летний военнослужащий-контрактник бригады внутренних войск", - цитирует 3 января источник в правоохранительных органах V1.ru.

По данным источника, оба военнослужащих арендовали одну квартиру.

"Кавказский узел" ранее писал, что в Волгоградской области мужчина ранил ножом двух полицейских. Инцидент произошел 26 ноября 2017 года. Сотрудники полиции шли на службу, когда на них напал мужчина с ножом. Нападавший получил огнестрельное ранение.