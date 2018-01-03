03 января 2018, 17:01

Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин

Движение по Военно-Грузинской дороге возобновлено сегодня с ограничением для большегрузов.

"Кавказский узел" информировал, что выезд из России через КПП "Верхний Ларс был закрыт 1 января. По данным на 07.00 мск 3 января, в очереди стояли 65 грузовиков и 59 легковых автомобилей.

С 14:00 мск дорога в направлении на выезд из России открыта для всех видов транспорта, кроме большегрузного, сообщило МЧС Северной Осетии. Однако в ближайшие несколько суток дорога снова может быть закрыта из-за ухудшения погоды в Грузии, отмечается в сообщении на сайте североосетинского управления МЧС России.

По данным департамента автодорог Грузии, участок трассы Мцхета - Степанцминда - Ларс очищен от снега, движение к российской границе возобновлено для всех видов транспорта, кроме машин с прицепом и полуприцепом, сообщают сегодня "Новости-Грузия".

На "Кавказском узле" размещена статья "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" для тех, кто решил поехать из России в Грузию на автомобиле. Также на "Кавказском узле" опубликована справка о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в районе Степанцминды без осадков, температура воздуха 0 градусов, ветер дует со скоростью 5 метров в секунду. В ночь на 4 января также без осадков, похолодает до -9 градусов, скорость ветра составит 6 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен также в легкой версии.