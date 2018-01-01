01 января 2018, 09:35

Очередь на Военно-Грузинской дороге уменьшилась почти втрое

За новогоднюю ночь число грузовиков, ожидающих выезда на КПП "Верхний Ларс" в сторону Грузии, снизилось со 121 до 46, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", запрет на проезд большегрузных машин по Военно-Грузинской дороге действует с 30 декабря из-за непогоды в Грузии. В 20.00 мск 31 декабря очередь на КПП "Верхний Ларс" состояла из 121 большегруза.

Сегодня утром в очереди на КПП "Верхний Ларс" насчитывалось 46 грузовиков, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Силами главного управления МЧС... развернут пункт обогрева", - говорится в сообщении, размещенном в 07.00 мск на сайте ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в районе Степанцминды слабые осадки при температуре воздуха -2 градуса, скорость ветра 12 метров в секунду. В ночь на 2 января осадки усилятся, температура понизится до -3 градусов, а скорость ветра уменьшится до 11 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.