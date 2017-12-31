31 декабря 2017, 21:16

Очередь из 121 большегруза образовалась на Военно-Грузинской дороге

Проезд большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге запрещен из-за непогоды.

Как писал "Кавказский узел", с 23 по 30 декабря Военно-Грузинская дорога была закрыта для всех видов транспорта из-за непогоды.

В тот же день, с 19:00 мск 30 декабря, на Военно-Грузинской дороге снова были введены ограничения для проезда автомобилей. Запрет касается только большегрузов, для автобусов и легковых автомобилей движение разрешено.

По состоянию на 20:00 мск 31 декабря в очереди в направлении Грузии остается 121 большегруз, говорится на сайте МЧС Северной Осетии.

Для путешествующих из России в Грузию на автомобиле "Кавказский узел" подготовил статью "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". В материале содержатся советы о том, как спланировать поездку по Военно-Грузинской дороге. На "Кавказском узле" также опубликована справка о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в районе Степанцминды умеренные осадки, температура воздуха -1 градус, ветер дует со скоростью 13 метров в секунду. Днем 1 января слабые осадки, температура достигнет -2 градусов, скорость ветра - 12 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.