31 декабря 2017, 23:43

Следствие и близкие Мухтарлы не рассматривают версию об убийстве его родных

Причиной смерти сестры Афгана Мухтарлы и двух его племянников стала погасшая ночью газовая печь, считает брат азербайджанского журналиста Эльшан Мухтарлы. Следствие, помимо этой версии, считает возможной причиной смерти пищевое отравление. Адвокат Афгана Мухтарлы попросил отпустить своего подзащитного из-под ареста на похороны.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Загатале были найдены тела сестры Афгана Мухтарлы и двух его племянников.

Погибшая Нураны Мухтарлы жила в Загатале на съемной квартире, там сегодня и были найдены три тела, рассказал брат арестованного журналиста Эльшан Мухтарлы. "Они в доме использовали для обогрева газовую печь. Ночью оставили печь включенной. Сильный ветер потушил огонь, и квартира была заполнена угарным газом. Нурана, ее ребенок и малолетняя дочь нашего брата Рамазана умерли. Еще один ребенок Нураны выжил", - рассказал Эльшан Мухтарлы.

Погибших похоронят в Загатальском районе 1 января. Сейчас тела направлены для обследования в районный морг, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Эльшан Мухтарлы.

Квартира Нураны Мухтарлы отапливалась печью, к которой была подведена газовая труба. У них гостила племянница, дочь Рамазана Мухтарлы, говорится в сообщении на сайте Basta.info, которым руководит товарищ Афгана Мухтарлы Мустафа Гаджибейли. Восьмилетний сын Нураны Мухтарлы остался жив, но думал, что мать и другие дети спят. Их смерть обнаружил лишь муж Нураны Мухтарлы, вернувшийся домой днем, сообщает издание.

По данным прокуратуры, тела 35-летней Нураны Мухтарлы, 12-летней и двухлетней девочки были найдены сегодня в 14.00 (13.00 мск). Однокомнатная квартира отапливалась чугунной печью, соединенной резиновым шлангом с газовой линией. Судмедэксперты уже взяли образцы, чтобы определить вероятность смерти женщины и детей от удушья или пищевого отравления. Уголовное дело возбуждено по статье 314.3 УК Азербайджана (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), говорится в сообщении Загатальской районной прокуратуры, передает корреспондент "Кавказского узла".

Спикеры "Кавказского узла" не озвучили версии, что смерть женщины и двух детей могла быть связана с коллективной ответственностью, которая распространена в других кавказских регионах, в частности Чечне. Однако ранее, после сообщений о случаях преследования геев в Чечне, об аналогичной практике заявили и азербайджанские правозащитники. Подобно родственникам Афгана Мухтарлы, бывший премьер Грузии Зураб Жвания также был объявлен умершим от удушья угарным газом, однако впоследствии эта версия была поставлена под сомнение.

Защита попросила отпустить Афгана Мухтарлы на похороны родных

Афган Мухтарлы знает о случившемся, отметил "Кавказскому узлу" его брат Эльшан Мухтарлы. Это подтвердил и главный редактор сайта Basta.info Мустафа Гаджибейли. "Он позвонил только что мне и попросил передать адвокатам, чтобы обратились в Пенитенциарную службу для предоставления ему возможности принять участие в похоронах", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" коллега арестованного журналиста.

30 мая журналист Афган Мухтарлы, уехавший в Грузию в 2014 году, сообщил, что похищен и доставлен в Баку. Ему предъявлено обвинение в нарушении границы, контрабанде и сопротивлении пограничнику. 14 декабря в суде оглашение обвинения Мухтарлы прошло без представителей прессы. Подсудимый не признал вину и заявил о политической мотивации дела.

Адвокат Афгана Мухтарлы Эльчин Садыгов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что уже обратился к руководству Пенитенциарной службы для получения разрешения. "Я только что опустил письма в ящик в приемной Пенитенциарной службы. Я прошу проявить гуманизм и отпустить Мухтарлы на три дня в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы для участия в похоронах и поминках близких родственников", - сказал он.

По словам адвоката, в Пенитенциарной службе ему пообещали доложить об этой просьбе руководству утром 1 января.

Законодательство допускает предоставление заключенным краткосрочных отпусков для участия в похоронах родственников или семейных торжествах, отметил Садыгов. "В свое время братьев-журналистов Ганимата Захидова и Мирзу Сакита отпускали на похороны отца. Отпуска предоставляли нынешнему главе партии «Мусават» Арифу Гаджилы, советнику главы партии Народного фронта Мамеду Ибрагиму, главреду газеты «Толыши садо» Гилалу Мамедову", - напомнил Садыгов, выразив надежду, что и в этом случае подсудимому будет оказано снисхождение.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа освещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". "Кавказским узлом" подготовлена также статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"