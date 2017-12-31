31 декабря 2017, 16:26

СМИ сообщили о смерти трех родственников Мухтарлы

Сестра азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы и двое его племянников найдены сегодня мертвыми в Загатале. Брат Мухтарлы сообщил, что женщина и двое детей отравились газом.

Были обнаружены тела Нураны Мухтарлы, ее малолетнего ребенка и племянницы женщины. В доме находился еще один ребенок, который выжил, сообщил брат азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, Эльшан.

По его словам, женщина и дети отравились газом, передает Meydan.TV.

Тела отправлены на экспертизу, точная причина смерти пока не установлена, сообщает АПА.

"Кавказский узел" пока не смог связаться с родственниками Афгана Мухтарлы.

"Кавказский узел" писал, что 30 мая журналист Афган Мухтарлы, уехавший в Грузию в 2014 году, сообщил, что похищен и доставлен в Баку. Ему предъявлено обвинение в нарушении границы, контрабанде и сопротивлении пограничнику. 14 декабря в суде оглашение обвинения Мухтарлы прошло без представителей прессы. Подсудимый не признал вину и заявил о политической мотивации дела.

 

Примечание:

"Защита раскритиковала перенос в глубинку судов над Мухтарлы и Байрамлы", "Суд в Баку отказался освободить Афгана Мухтарлы", "Уголовное дело в отношении Мухтарлы отделено от дела Meydan.TV".

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