29 декабря 2017, 19:42

Суд в Волгограде признал законным отказ разрешить пикеты в защиту Болтыхова

Суд сегодня не удовлетворил жалобу организатора акций "Стратегия-31" на отказ администрации Волгограда согласовать пикеты в защиту активиста Анатолия Болтыхова.

Как писал "Кавказский узел", 16 декабря рабочие на уборочных машинах пытались помешать проведению одиночных пикетов в защиту Анатолия Болтыхова. По словам организатора акций "Стратегия-31" Владимира Васильченко, машины коммунальной техники лишь имитировали уборку, не подпуская прохожих к пикетчикам.

Волгоградскому активисту Анатолию Болтыхову, в защиту которого выступают пикетчики, 22 ноября суд назначил принудительное психиатрическое обследование. К Болтыхову применены методы карательной медицины, уверены правозащитники. Активист не нуждается в принудительном лечении, он адекватен и не подвержен приступам агрессии, заявили его родные. 1 декабря защита обжаловала решение суда о принудительном обследовании Болтыхова.

Центральный райсуд Волгограда сегодня признал законным отказ мэрии согласовать Владимиру Васильченко пикет, шествие и митинг 31 декабря, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам Владимир Васильченко.

По его словам, иск к мэрии он подал вчера, 28 декабря, требуя признать незаконным отказы в проведении акций протеста. "Я планировал провести акцию "Стратегия-31", а также шествие и митинг у фонтана "Искусство" в защиту Болтыхова, целью митинга также было выступление против политических репрессий", - пояснил активист.

В заявленных для проведения акции местах 31 декабря "запланировано проведение работ по уборке и благоустройству с привлечением крупногабаритного транспорта, чем создается угроза безопасности" участников пикетирований, говорится в датированном 26 декабря ответе администрации города активисту. Копия ответа имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Такие же доводы власти города привели и 11 декабря, объясняя отказ согласовать намеченные на 16 декабря пикеты.

Администрация предложила активисту перенести мероприятие в Краснооктябрьский район, с чем он не согласился и 28 декабря направил сити-менеджеру Виталию Лихачеву письмо, попросив "обеспечить согласование и оформление уведомлений на заявленные 31.12.17 митинг и пикетирование".

Васильченко отметил, что неоднократно направлял письма сити-менеджеру, однако ответов на них не получал.

15 декабря Владимир Васильченко, по его словам, также передал в мэрию обращение к Виталию Лихачеву, в котором назвал отказ администрации незаконным и попросил Лихачева "срочно, в соответствии с законом", согласовать пикет на 16 декабря.

Сегодня Владимир Васильченко, по его словам, был удален из зала суда во время рассмотрения иска, "потому что стал задавать вопросы". "Меня выставили с помощью пристава из зала, а в коридоре другой пристав вывел меня из здания суда", - рассказал активист.

"Суд прошел быстро, истец был удален из зала суда", - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" Вадим Меркулов, один из двух активистов, пришедших поддержать Васильченко в суде.

По его словам, отказы мэрии "довольно туманны". "Потому что графики уборок коммунальной техникой составлены непонятным образом - получается, что в течение месяца техника метет и убирает одни и те же места", - поделился своим мнением Вадим Меркулов.

Владимир Васильченко пояснил, что будет обжаловать решение суда, и, по его словам, 31 декабря "в заявленных местах будут проведены одиночные пикеты".

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями от Виталия Лихачева и представителей Центрального райсуда относительно слов организатора акций "Стратегия-31".

Напомним, что активисты "Стратегии-31" настаивают на исполнении статьи 31 Конституции России, которая устанавливает право граждан на мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикеты. Текст Конституции России опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"