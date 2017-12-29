29 декабря 2017, 13:13

Защита потребовала отменить приговор осужденным по "нардаранскому делу"

Верховный суд сегодня принял к рассмотрению кассационную жалобу осужденных по делу о беспорядках в поселке Нардаран, фигурантами которого являются лидер движения "Мусульманское единство" Талех Багирзаде и еще 17 человек. Слушания назначены на 22 февраля 2018 года.

Как писал "Кавказский узел", 25 января суд приговорил Талеха Багирзаде и 17 его сторонников, обвиненных по делу о беспорядках в Нардаране, к длительным срокам заключения. Сам Багирзаде был осужден на 20 лет лишения свободы. 21 июля Бакинский апелляционный суд оставил в силе вердикт. На это решение была подана кассационная жалоба.

Талех Багирзаде и его сторонники признаны организаторами беспорядков в Нардаране, которые начались после проведенной 26 ноября 2015 года спецоперации силовиков и завершились убийствами семи человек. Подсудимые, заявлявшие ранее о пытках со стороны силовиков, не признали вину. Азербайджанские правозащитники назвали фигурантов "Нардаранского дела" политзаключенными.

Сегодня Верховный суд принял жалобу в производство, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Багирзаде и Гахраманлы Фхараддин Мехтиев.

"Дело будет рассматривать судейский состав под председательством главы коллегии Верховного суда по уголовным делам Шахина Юсифова. Слушания назначены на 22 февраля 2018 года", - сообщил Мехтиев.

По его словам, "защита ставит вопрос о прекращении уголовного преследования осужденных по оправдательным основаниям".

"Уголовное дело расследовалось с грубыми нарушениями закона. Доказательств того, что полицейских убили осужденные, не было. В суд не была представлена видеозапись операции, хотя съемки велись полицией. Арестованных подвергали жестоким пыткам, к ним не допускали адвокатов по выбору, не давали звонить домой, получать свидания с родными. Некоторые были ранены и не получали квалифицированной медицинской помощи", - утверждает Мехтиев.

В Верховном суде Азербайджана подтвердили информацию о назначении слушаний по данному делу на 22 февраля.

Между тем, завершено предварительное следствие по новому обвинению против Багирзаде. 26 декабря Минюст Азербайджана, по словам адвоката лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде, заподозрил его подзащитного в хранении предмета, запрещенного правилами тюрьмы.

"Против Талеха Багирзаде расследовалось новое дело по хранению в тюрьме запрещенных законом предметов. По завершении расследования Талеху Багирзаде предъявили обвинение, и спустя два дня, 28 декабря, в Гобустанской тюрьме при моем участии следователь Следственного управления Минюста объявил Талеху Багирзаде обвинительный акт по статье 317-2.1 УК (хранение в тюремном заключении запрещенных предметов). Согласно обвинению, 31 июля у Багирзаде в Гобустанской тюрьме были изъяты семь единиц карт памяти типа microSD. Проведенные экспертизы показали, что в них содержатся Коран, толкование Корана и другие сведения", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Джавад Джавадов.

Адвокат утверждает, что "в содержании карт нет ничего запрещенного законом". "Талех Багирзаде не признает себя виновным и отказывается давать показания. Он заявил, что даст показания в суде", - сказал Джавадов, добавив, что "следствие по уголовному делу завершено и процесс находится на этапе ознакомления защиты с материалами дела".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"