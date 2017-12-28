Кировский районный суд Астрахани. Фото: http://kirovsky.ast.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=51&gid=4

28 декабря 2017, 13:35

Оштрафован за недоносительство пятый астраханский студент

Суд в Астрахани сегодня вынес приговор студенту Айдемару Ахаеву, который, как и его четверо друзей, не сообщил силовикам о переписке с боевиком из Сирии.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября суд в Астрахани присудил двум студентам Астраханского медуниверситета, Салаватову и Магомедову, по 80 тысяч рублей штрафа. 11 октября суд вынес аналогичное решение по делу еще одного студента, Шамиля Шахвалиева, а 8 ноября оштрафовал на ту же сумму студента Мирзу Мевлидова. 

Айдемару Ахаеву, как и его друзьям, было предъявлено обвинение по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Сегодня Кировский районный суд приговорил его к штрафу в 90 тысяч рублей, сообщили в канцелярии суда.

"Ахаев - пятый студент Астраханского медуниверситета, осужденный по данной статье. Он долго не признавал своей вины, однако на последних заседаниях суда признал", - рассказал представитель суда.

Он пояснил, что Ахаев и его друзья общались с бывшим сокурсником, ступившим в ряды запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Боевик рассказывал им о своей жизни в Сирии, делился фотографиями, предлагал участвовать в военных действиях. Его сокурсники не заявили об этом в правоохранительные органы, за что и были привлечены к уголовной ответственности, отметил представитель суда, на которого ссылается агентство "Интерфакс-Юг".

Комментариев Ахаева или его представителей относительно решения суда не поступало.

Уголовная ответственность за недоносительство введена в России в рамках так называемого "пакета Яровой", который был подписан президентом России в июле 2016 года, после чего по стране прошли акции против этих поправок в Уголовный кодекс. Примечательно, что первый в России приговор по статье о недоносительстве был вынесен именно Кировским районным судом Астрахани.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". Также в "Справочнике" "Кавказского узла" имеется материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ" ("Исламское государство" признано в России террористической организацией и запрещено решением суда).

Примечание:

"Два студента осуждены в Астрахани за недоносительство", "Жительница Дагестана обвинена в недоносительстве на боевиков", "Дело обвиняемого в недоносительстве жителя Грозного направлено в суд".

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