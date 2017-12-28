28 декабря 2017, 03:43

11 геев рассказали о пытках и бегстве из Чечни

Жители Чечни, покинувшие республику по программе российской ЛГБТ-сети, рассказали о пытках после задержания, отношениях с родственниками и роли высокопоставленных чиновников из руководства республики в организации облав на геев.

В апреле "Новая газета" сообщила о массовых задержаниях и убийствах в Чечне мужчин, заподозренных в гомосексуальности. Жители Чечни, опрошенные "Кавказским узлом", утверждают, что знали о расправах над геями давно. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет", посвященная преследованию представителей ЛГБТ в республике.

Российская ЛГБТ-сеть, открывшая после публикаций о преследовании геев из Чечни программу эвакуации, организовала к концу 2017 года выезд 106 человек в шесть стран, сообщила 27 декабря "Новая газета". Издание опубликовало рассказы одиннадцати геев из Чечни, которые уже покинули республику, однако попросили не показывать их лица и изменить в целях безопасности имена.

Житель Чечни Вахид рассказал, что подвергался преследованиям более двух лет. По словам Вахида, между задержаниями и пытками у него вымогали деньги, и приходилось платить.

Мне сказали, что разорвут задницу. Напишут на спине "это педик", убьют и оставят на свалке. Они говорили это — и били ручкой пистолета в затылок. Люди в форме.

"Все, что они мне предъявляли, — это то, что я гей. У них не было ничего, кроме одной подозрительной переписки. Мне сказали, что разорвут задницу. Напишут на спине "это педик", убьют и оставят на свалке. Они говорили это — и били ручкой пистолета в затылок. Люди в форме. После был еще раз, через два года: мне назначили встречу якобы знакомые моей подруги. Я вышел во двор и увидел четыре огромные черные машины. Человек, который был на две головы выше меня, его рука была толще моей ляжки, бил меня в живот, пока двое держали мои руки, - приводит слова Вахида "Новая газета".

Молодой человек считает, что смог избежать более жестоких пыток, поскольку знакомые вовремя предупредили его и посоветовали бежать. Вахид утверждает, что его друг после задержания и длительных пыток стал инвалидом. "Я 13 дней искал своего друга через всех, и нигде его не было. Они держали его. Он остался жив, но человек перестал воспринимать мир настоящим. Он изменился так сильно, что я его не узнаю, у него повреждено все внутри", - рассказал Вахид.

Житель чеченского села Тархан рассказал, что его задержали в феврале дома и доставили в Аргун, где держали около 20 дней и "каждый день били током". По словам Тархана, вместе с ним содержались еще около 30 человек, и периодически силовики заставляли задержанных пытать током друг друга.

Они показали ролик, как они человеку вводили трубу, через нее пускали колючую проволоку, потом трубу вытаскивали и вытягивали проволоку. Человек истекал кровью. Люди на видео были в камуфляжной форме с оружием. Разговаривали по-нашему

"Они у меня забрали телефон, вскрыли, начали проверять номера, переписки, спрашивали — кто это, кто это. Я пытался как-то не отвечать, отмазываться, скрывать. Но когда они начали пытать, я сломался. Они показали мне ролик на телефоне, как они человеку вводили трубу, через нее пускали колючую проволоку, потом трубу вытаскивали и вытягивали эту проволоку. Эта было самое ужасное, что я видел в своей жизни. Человек истекал кровью. Лиц было не видно, но люди на видео были в камуфляжной форме с оружием. Разговаривали по-нашему", - приводит слова молодого человека "Новая газета".

Силовики жестоко избивали задержанных пластиковыми трубами и периодически инсценировали подготовку к расстрелу, утверждает он. Затем, как рассказывает Тархан, в актовом зале состоялась передача задержанных родственникам - каждого заставили позвонить домой и передать, что приехать должны трое родственников-мужчин.

"Я позвонил, за всеми приехали. Они привели нас в актовый зал, там уже сидят все родственники — чей-то отец, чей-то брат. Нас выстроили по стенке. Напротив сидят чиновники и сотрудники в форме. Некоторых я по телевизору видел", - рассказал Тархан. Далее, по его словам, собравшимся объявили, что их задержанные родственники являются геями. Высокопоставленный силовик, ныне занимающий политический пост, предложил приехавшим забрать их домой, чтобы убить.

26 мая был опубликован доклад правозащитной организации Human Rights Watch "У них длинные руки, и они найдут меня. Облава на геев в Чечне весной 2017 года". В нем указывалось, что "Даудов играл ключевую роль в организации "зачистки" республики от геев, одобренной республиканским руководством". Магомед Даудов отверг обвинения в преследовании геев со словами, что их в Чечне "не было никогда".

Житель Чечни Алихан рассказал, что его после задержания избивали в одной из квартир на проспекте Путина. "Затащили меня в подъезд, в квартиру на третьем этаже. Все в форме были. Я хотел выпрыгнуть из окна от шока. Я только потом заметил, что там еще есть заложники. Меня побили", - рассказал он. Задержанный утверждает, что видел среди силовиков в этой квартире, откуда его позднее перевезли в ведомственное здание в Аргуне, высокопоставленного аргунского силовика.

Глава Аргунского ОВД Аюб Катаев 20 декабря был внесен в санкционный "список Магнитского" после требования американских сенаторов наказать виновных в задержаниях и пытках геев. В этот же список внесли главу Чечни Рамзана Кадырова.

"Нас отвезли в тюрьму, всех били током. Электрошок — старый телефонный аппарат у них был. Все очень сильно кричали. Они заставляли самому биться головой о стену, а если этого не сделал — били по локтям ногой. Меня отдали родным в уже обезвоженном состоянии. Нас поставили перед нашими мужиками и заставили рассказывать извращенные подробности", - говорится в рассказе Алихана, опубликованном "Новой газетой".

Их показали Кадырову. Он задал им несколько вопросов и сказал: "Ну что, девочки, мы вас поймали. Будем дальше ловить ваших подружек".

Некоторых задержанных, по словам жителя республики Ризвана, доставляли в резиденцию главы Чечни.

"Троих моих друзей поймали, отвезли в резиденцию Кадырова. Единственная причина, по которой их забрали, — это то, что они геи. Их показали Кадырову. Он задал им несколько вопросов об их ориентации. И сказал: "Ну что, девочки, мы вас поймали. Будем дальше ловить ваших подружек". Весь разговор был в женском роде, смеясь и шутя. Потом их вывели из здания, увели в соседнее. Били, пытали током. Требовали сдать других людей той же ориентации. Никаких других обвинений и требований не было. 10 дней их держали", - приводит издание слова Ризвана.

Сам Ризван утверждает, что его люди в форме позднее забрали из дома, объяснив матери, что это "обычная проверка". В Аргуне, по словам Ризвана, он увидел своего близкого друга. "Лицо у него было все синющее. Его спросили: ты знаком с этим парнем? Он кивнул головой. Потом меня переспросили. И тут мой друг говорит: "Нет смысла. Если ты не хочешь, чтобы с тобой это сделали, лучше расскажи все"", - сообщил молодой человек.

По словам Ризвана, его среди других передали родственникам после публичного унижения в актовом зале. "Меня поддержали женщины моей семьи. Они за меня рвали и метали, а мужчины месяц гонялись за мной, хотели убить. От тока сгнили мизинцы, мочки ушей и щиколотки, я показал им свои сгнившие мизинцы. Сказал, что <пытались предъявить различные обвинения> и в итоге заставили сказать, что мы были с мужчинами", - пояснил он.

От тока сгнили мизинцы, мочки ушей и щиколотки

Житель Чечни Дени рассказал, что подвергся истязаниям дома после задержания двоюродного брата. "Три месяца не давали родственникам его видеть, пытали, избивали. Родственники подключили все связи, но никто не хотел вступаться за него. В итоге они заплатили за него миллион и вытащили. Его сразу в реанимацию перевели. Мне передали, что меня ищут, и у них есть мои данные - все сдавали всех, даже мой двоюродный брат меня сдал, потому что это невозможно, когда бьют и пытают. Адская боль, ты кого угодно сдашь и продашь. Мне этого не пришлось пережить, меня в семье только избивали, но я понимаю, что это даже рядом не стоит с тем, что там творилось", - говорится в его рассказе.

Усман, которого в первый раз силовики забрали из дома, не сознавался в гомосексуальной ориентации. По словам мужчины, у него были жена и дети, а силовики не были до конца уверены, что он гей.

У меня была разбита голова, глаз черный, сломаны ребра, гематомы везде. Перестали кормить, решили, что я тогда что-то расскажу.

"Меня отвели в подвал, начали бить. Там много людей сидели, в камерах - просто подвал, но сделали как камеры, это неофициальная тюрьма. Потом током стали бить. Они заводили еще людей, хотели, чтобы мы их опознали, я говорил, что не знаю. Очень сильно били пластиковой трубой водопроводной, которая гнется, но не ломается. У меня была разбита голова, глаз черный, сломаны ребра, гематомы везде. Перестали кормить, решили, что я тогда что-то расскажу. Периодически приходили и спрашивали - кого-нибудь вспомнил? Неделю ничего вообще не ел. Кости болели, слабость постоянная, судороги начались. Когда я ходил молиться (они разрешали в комнатке у туалета), то мог втихаря воду попить", - рассказал Усман.

Через две недели после освобождения мужчина узнал от друзей и жены, что его разыскивают, начал скрываться и обратился за помощью в ЛГБТ-сеть. "Звонит жена, говорит, что приезжали военные очень злые, меня искали. Мне очень страшно стало. Испугался. Понял, что уже есть доказательства на меня. Если сейчас меня поймают - уже не отверчусь", - сообщил он.

В середине октября уроженец Омской области Максим Лапунов рассказал, что был задержан в Грозном и 12 суток провел в подвале, где его избивали, угрожали и запугивали. Молодой человек утверждает, что за полторы недели в том же подвале побывали примерно 30 человек - предполагаемых геев, причем этнических чеченцев избивали особенно жестоко. "Каждый вечер, каждую ночь привозили нового "обвиняемого", были крики, стоны и мольбы о пощаде", - рассказал Лапунов. Он подчеркнул, что его практически ежедневно пугали казнью, а условием освобождения стало подписание неких бумаг. "Заставили угрозами поставить отпечатки пальцев на оружие, записали видео - о том, что я, такой-то, задержан по причине того, что я гей - на этом акцент весь был", - сказал Лапунов.

Четверо геев, покинувших Чечню, попросили помощи у ЛГБТ-сети до того, как их задержали. "В начале марта два-три раза к нам домой приходил участковый. До этого я знал, что идет ловля, еще в феврале пошли слухи. Сосед написал, что у них в селе чуть ли не сто человек задержали из-за подозрений в гомосексуализме. Потом, спустя неделю, забрали троих моих знакомых. У них спрашивали, не педик ли я. И просили мне передать, что и до меня доберутся. Я уехал", - рассказал один из них, Юсуф. Родным молодой человек сообщил, что едет учиться.

"Один за одним стали пропадать мои друзья. Нас было человек шесть-семь - и все перестали отвечать, из нашей общей группы повыскакивали. И потом мне начали писать - мне не угрожали, но очень подозрительные эсэмэски стали приходить. Слава богу, у меня хватило ума поменять номер. Я сидел и молил бога, чтобы никто меня не искал. Друзей отпустили, и они все уехали. Я видел в интернете, что это продолжается, и моя очередь тоже настанет", - рассказал другой беженец, Адам.

Житель Чечни Ахмат сообщил, что его после задержания хотел склонить его к сотрудничеству высокопоставленный силовик, знакомый семьи. "Меня лишь дважды ударили. В комнату зашел человек, который был знаком с моей семьей, в гости приходил. Он говорит: "У нас есть все на тебя, и нет смысла отрицать". Я тогда подумал: все кончено, и об этом узнает моя семья. У меня такая семья - они никогда не примут. В общем, этот человек предложил мне сотрудничество. Обещал, что они все это оставят в секрете, если я буду на них работать. Попросил знакомиться с парнями и выдавать им информацию", - рассказал он.

Ахмат утверждает, что согласился на предложенные условия под обещание сохранить в тайне от родных информацию о его гомосексуальности. Силовик предложил ему прийти на следующее утро с паспортом, чтобы получить новый телефон.

"Он вел со мной беседы о том, что это неправильно, что я сын человека, который ему небезразличен, а если на моем месте был бы другой, его бы до смерти избили. Потом меня отпустили. Я понимал, что если я пойду с паспортом туда, то я никогда не смогу никуда уехать. Я сказал родным, что мне срочно надо в Москву по работе. Попросил у друга денег, купил билет до Москвы и связался с ЛГБТ-сетью", - сообщил молодой человек.